Domingo 01 de Marzo, Neuquén, Argentina
GOLES DE EXPORTACIÓN

Giovanni Simeone metió un gol y fue clave en el triunfo de Torino ante Lazio

El delantero argentino de 30 años abrió el marcador en el valioso triunfo del Granate por la fecha 27 de la Serie A de Italia.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 01 de marzo de 2026 a las 17:54
Giovanni Simeone brilló en la victoria de Torino sobre Lazio

El delantero argentino Giovanni Simeone abrió el marcador en la victoria de Torino por 2-0 ante Lazio en Stadio Olimpico Grande por la fecha 27 de la Serie A, en la que ya lleva seis goles marcados.

A los 20 minutos del primer tiempo, Simeone peinó un largo pelotazo que partió desde su defensa y habilitó a Duván Zapata. El colombiano condujo hasta el área y, rodeado entre tres, sacó un zurdazo que se desvió en un defensor y se dirigió mansa al espacio entre el arquero y el lateral izquierdo. A pura velocidad y con gran olfato goleador, el diestro arremetió y mandó la pelota al fondo de la red.  

El español Rafael Obrador elevó un precisó centro desde la izquierda y Zapata metió el segundo de Il Toro a los ocho minutos del complemento. Finalmente, ambos goleadores fueron reemplazados: el cafetero le dejó su lugar al italiano Cesare Casadei a los 73 de acción, mientras que el criollo fue reemplazado por el croata Sandro Kulenovic a falta de seis para el final. 

De esta forma, el Granate escaló al décimo cuarto escalón, llegó a 30 puntos en 27 partidos y le sacó seis de ventaja a Lecce, que está decimoctavo, último puesto de descenso-. Por su parte, el conjunto de Roma fue relegado al décimo lugar con 34 unidades

Los dirigidos por Roberto D’Aversa volverán a jugar el viernes 6 de marzo ante Napoli en el Estadio Diego Armando Maradona por la jornada 28 del Calcio. 

