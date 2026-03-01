El delantero argentino Giovanni Simeone abrió el marcador en la victoria de Torino por 2-0 ante Lazio en Stadio Olimpico Grande por la fecha 27 de la Serie A, en la que ya lleva seis goles marcados.

A los 20 minutos del primer tiempo, Simeone peinó un largo pelotazo que partió desde su defensa y habilitó a Duván Zapata. El colombiano condujo hasta el área y, rodeado entre tres, sacó un zurdazo que se desvió en un defensor y se dirigió mansa al espacio entre el arquero y el lateral izquierdo. A pura velocidad y con gran olfato goleador, el diestro arremetió y mandó la pelota al fondo de la red.

El español Rafael Obrador elevó un precisó centro desde la izquierda y Zapata metió el segundo de Il Toro a los ocho minutos del complemento. Finalmente, ambos goleadores fueron reemplazados: el cafetero le dejó su lugar al italiano Cesare Casadei a los 73 de acción, mientras que el criollo fue reemplazado por el croata Sandro Kulenovic a falta de seis para el final.

De esta forma, el Granate escaló al décimo cuarto escalón, llegó a 30 puntos en 27 partidos y le sacó seis de ventaja a Lecce, que está decimoctavo, último puesto de descenso-. Por su parte, el conjunto de Roma fue relegado al décimo lugar con 34 unidades.

Los dirigidos por Roberto D’Aversa volverán a jugar el viernes 6 de marzo ante Napoli en el Estadio Diego Armando Maradona por la jornada 28 del Calcio.