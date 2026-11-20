El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto de firma de convenios del Programa “Centros de Desarrollo y Especialización Deportiva” con 16 federaciones y asociaciones deportivas neuquinas. El encuentro se realizó en el Espacio DUAM y representó un nuevo paso en el fortalecimiento del deporte neuquino a través del trabajo articulado entre el Estado y las instituciones. Participaron, además, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz y la secretaria de Deportes, Marita Villone.

La iniciativa tiene como objetivo acompañar el crecimiento de las entidades deportivas, brindándoles recursos y herramientas para consolidar sus estructuras de formación, desarrollar entrenamientos sistemáticos, especializar deportistas y detectar nuevos talentos en las distintas disciplinas.

“Cuando invertimos en actividad física, cuando invertimos en becas, cuando en un pueblito -aunque sea chico- hacemos un gimnasio, no quiere decir que estamos pensando en la próxima elección, sino que estamos tomando decisiones que van a involucrar a las próximas generaciones”- indicó el gobernador en su discurso.

Agregó que el crecimiento económico de la provincia está orientado a mejorar los índices sociales y que la planificación y la articulación propiciaron la inversión en 50 nuevas instalaciones deportivas entre gimnasios, natatorios y centros comunitarios distribuidos en las siete regiones.

En este sentido, valoró la inversión en educación física y en actividades físicas como una de las variables de bienestar sanitario: “estoy seguro que no solo vamos a mejorar la salud, sino también, vamos a mejorar los índices de otras problemáticas que tienen un abordaje diferente. Trabajar en el deporte es trabajar por el futuro. Trabajar en la actividad física es trabajar por el futuro”- aseguró.

Finalmente, Figueroa interpeló a los presentes sobre el desafío generacional que atraviesa nuestra provincia y aseguró que “nosotros tenemos que elegir de qué manera queremos que se escriban los próximos libros de historia. Tenemos una gran oportunidad: la de subirnos a la construcción del Neuquén del mañana. ¿Cómo lo hacemos? Cada uno lo que sabe, cada uno en lo que quiere, pero defendiendo lo que hay que defender”- enfatizó.

En esta etapa, el programa contempla el acompañamiento a 16 instituciones: las federaciones neuquinas de Hockey sobre Césped y Pista, Gimnasia, Básquetbol, Atletismo, Patín, Voleibol, Judo, Bádminton y Ciclismo; Arqueros del Comahue; Asociación Civil Balonmano Neuquén; Fundación Otras Voces (Tenis de Mesa); Limay Esports; Neuquén Deporte Discapacidad (NEU.DE.DIS.); Liga de Fútbol del Neuquén y Asociación Deportiva de Escalada y Montañismo Agreste Sur.

A través de estos convenios, las entidades podrán fortalecer sus procesos de formación y especialización, organizar entrenamientos planificados, mejorar la preparación técnica, táctica y física de sus deportistas y seleccionados, y capacitar a sus referentes. También se promoverá la articulación con los distintos programas deportivos provinciales.

El trabajo conjunto contempla la participación activa de las federaciones y asociaciones en la selección de referentes, la planificación de actividades, la definición de objetivos y el seguimiento de los procesos deportivos. Por su parte, el Estado provincial acompaña mediante la asignación de recursos y herramientas para potenciar las estructuras existentes.

Figueroa firmó convenios para fortalecer el deporte en Neuquén

Por su parte, Codermatz destacó el trabajo de las organizaciones y calificó de “maravillosos” los resultados deportivos alcanzados durante el año. “Sabemos que todo el trabajo que realizan es ad honorem. Y para nosotros, su aporte es muy necesario para alcanzar el desarrollo deportivo que tenemos en la provincia de Neuquén”- sostuvo y agradeció también a Figueroa por “entender al deporte como una herramienta real transformación, que puede cambiar los proyectos de vida de nuestros niños, jóvenes y adultos”.

La ministra también enumeró otras acciones y programas que el gobierno de la provincia ejecuta para mejorar la infraestructura y brindar acompañamiento a los deportistas con una mirada federal.

A su turno, Marcela Maggiolo, presidente de la Federación Neuquina de Patín, agradeció al gobernador Rolando Figueroa y a su equipo trabajo por la iniciativa y agregó que “gracias a esta iniciativa hemos podido recuperar un espacio histórico para nosotros que es la pista de la Federación Neuquina que estaba rota y ahora se está terminando la obra: mañana ya llega la pintura. Estamos en los últimos pasos para recuperarla. Pero no sólo quiero destacar los fondos para infraestructura sino también el aporte humano y el que se da a todos los deportistas con las becas, tratando que cada uno llegue a su mejor lugar y a su mejor proyección deportiva. Nos sentimos muy acompañados, muy agradecidos. Esto hace que el deporte sigue creciendo cada vez más”- indicó.

Más alcance y oportunidades

El crecimiento del programa refleja la decisión de ampliar las oportunidades de desarrollo deportivo en todo Neuquén. Durante 2025 funcionaron 70 Centros de Desarrollo, que alcanzaron a 2.800 deportistas y 80 docentes, con un total de 8.000 horas de clases y recursos por 140 millones de pesos.

Para 2026, la planificación contempló llegar a 100 centros, incorporar a 3.600 deportistas y 120 docentes, y alcanzar las 12.000 horas de clases, con recursos previstos por 300 millones de pesos.

De esta manera, el Programa Centros de Desarrollo y Especialización Deportiva se consolida como una herramienta estratégica para fortalecer a las instituciones, ampliar la participación deportiva y mejorar las condiciones de preparación de los atletas neuquinos, proyectando mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo competitivo a nivel provincial, nacional e internacional.