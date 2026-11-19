San Carlos de Bariloche se encuentra invadida por corredores de montaña, participantes de la fecha correspondiente al circuito mundial de maratones que tiene previstas diferentes distancias por caminos espectaculares.

El Cerro Tronador se presenta como el mayor de los desafíos, con 130 kilómetros de exigencia que tiene en la nómina de candidatos a los argentinos Franco Paredes Reyes, Pablo Nadalez, Franco Isorna y Facundo Nuñer, entre cientos de participantes. La largada está prevista para el viernes desde el Centro Cívico y en tres días consecutivos se deberá completar la hoja de ruta prevista por parte de los inscriptos.

Sin embargo, la inmensidad de la Patagonia guarda también espacio para otros desafíos. Habrá uno de 85 kilómetros delimitado por diferentes espacios que en algunos sectores llevará a los atletas por encima de los 1700 metros.

Más de 4000 atletas de 50 países del mundo se encuentran en Bariloche para participar de la carrera de montaña.

La distancia promocional de 12K se concentrará en el Cerro Otto.

Miles de participantes

Para la edición 2026 de la carrera de montaña, la lista de inscriptos supera a las 4000 personas, provenientes de más de 50 países.

El turismo deportivo tiene totalmente revolucionado el fin de semana largo en la localidad lacustre que dispone de todas las comodidades y ha diagramado caminos muy atractivos para todos los visitantes.