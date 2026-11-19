El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves 19 de noviembre, junto con la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, un encuentro con representantes de cámaras empresariales, asociaciones y prestadores turísticos de distintas regiones de Neuquén. Durante la reunión presentó el plan de infraestructura y conectividad que impulsa la Provincia para fortalecer el sector y aumentar la llegada de visitantes.

La propuesta contempla nuevas rutas, repavimentaciones, conexiones con Chile, mejoras aeroportuarias y centros de convenciones. El objetivo es ampliar la oferta de destinos y reducir la estacionalidad, para que el turismo genere movimiento económico y empleo durante los doce meses del año.

Uno de los principales anuncios estuvo vinculado con la infraestructura vial. Figueroa aseguró que la Provincia está repavimentando 650 kilómetros de rutas existentes y construyendo otros 1.050 kilómetros nuevos, con la meta de alcanzar una red de 2.100 kilómetros pavimentados.

Sin rutas adecuadas el turismo decae, sin aeropuertos el turismo decae", sostuvo el mandatario al explicar la importancia de la conectividad para el desarrollo de la actividad.

Las rutas que buscan conectar los destinos turísticos

Entre las obras mencionadas por el gobernador se encuentran la pavimentación del tramo entre Villa Pehuenia y Moquehue, la ruta a Meliquina y la circunvalación de Villa La Angostura.

También anticipó la repavimentación de la Ruta Nacional 40 en el tramo de los Siete Lagos, con trabajos simultáneos desde San Martín de los Andes hacia Villa La Angostura. La intención, según expresó, es convertir ese corredor en el "Paseo de los Siete Lagos".

Otro proyecto relevante es el corredor binacional entre Octavio Pico y Pichachén, junto con las obras destinadas a mejorar la conexión de seis pasos internacionales, 20 localidades y 20 lagos.

Cortaderas y los pasos internacionales: los próximos avances

Figueroa también presentó la nueva conexión entre Neuquén capital y el norte provincial por Cortaderas. Se trata de una traza de 116 kilómetros que permitirá reducir en 100 kilómetros las distancias actuales.

De acuerdo con el cronograma anunciado, los primeros 20 kilómetros serán inaugurados el 5 de diciembre, mientras que otros 70 kilómetros ya están en construcción.

En materia de pasos internacionales, el gobernador anticipó que la pavimentación de Pichachén comenzará durante el primer semestre de 2027. Además, las obras en Mamuil Malal tienen prevista su finalización en marzo de ese año y los trabajos en Icalma comenzarían hacia fines de 2027.

Otro de los proyectos es el Camino de la Fe, que integra patrimonio religioso, historia y cultura. La iniciativa contempla la recuperación de capillas y la construcción de hitos religiosos en diferentes localidades. Figueroa mencionó como ejemplo el recientemente inaugurado en Huinganco.

Un hub de transporte y tres centros de convenciones

La conectividad aérea también ocupa un lugar central en el programa de inversiones. El gobernador presentó el proyecto para transformar el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén capital en un hub de transporte, con una inversión proyectada de 180 millones de dólares.

La iniciativa busca integrar los sistemas aéreo, ferroviario y terrestre en un mismo nodo. También se mencionaron proyectos de infraestructura aeroportuaria para Villa Pehuenia-Moquehue y mejoras en las terminales de Chos Malal y San Martín de los Andes.

Las inversiones forman parte de Neuquén Vive, un programa que contempla 45 obras, cerca de 130.000 metros cuadrados de nueva infraestructura y una inversión estimada de 685.800 millones de pesos.

Entre las iniciativas se destacan tres nuevos Centros de Convenciones, Cultura y Turismo en Chos Malal, Villa Pehuenia y San Martín de los Andes. La intención es atraer congresos, encuentros empresariales y eventos que permitan generar actividad fuera de los meses tradicionales de mayor demanda turística.

En San Martín de los Andes, el proyecto prevé utilizar el edificio de la actual terminal de ómnibus como centro de convenciones, una vez que sea trasladada.

El programa incluye además nueve paseos costeros que abarcarán 34 kilómetros, la renovación y ampliación del complejo termal de Copahue, un Museo Paleontológico en Villa El Chocón y siete natatorios.

Más de 284 mil turistas visitaron Neuquén durante el invierno

Durante el encuentro también se presentaron los resultados de la última temporada invernal y las perspectivas para el verano. La ministra Leticia Esteves y el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, expusieron los principales indicadores de la actividad.

Entre julio y septiembre, más de 284.000 turistas visitaron Neuquén y generaron 849.000 pernoctes. El consumo turístico estimado alcanzó los 260.351 millones de pesos, mientras que la ocupación registró un crecimiento promedio de siete puntos porcentuales respecto de la temporada 2025.

La actividad tuvo como protagonistas a los principales destinos y centros de nieve, entre ellos Chapelco, Cerro Bayo, Caviahue, Lago Hermoso, Batea Mahuida y Cerro Wayle. También aportaron movimiento la oferta termal y los circuitos turísticos del norte provincial.

Las nevadas tardías permitieron extender las actividades invernales durante septiembre, un factor que contribuyó a sostener la circulación de visitantes y el movimiento en los establecimientos turísticos.

Esteves sostuvo que el desafío es que los resultados no queden concentrados en el invierno y que las inversiones en infraestructura permitan incorporar más localidades al circuito turístico durante todo el año.

El Gobierno convocó al sector privado a trabajar en conjunto

El encuentro también tuvo como objetivo fortalecer la articulación entre el Estado y los empresarios del sector. Figueroa pidió a cámaras, asociaciones y prestadores que acompañen las inversiones provinciales con mejoras en los servicios y nuevas propuestas para los visitantes.

Tenemos que mejorar todos los servicios, tenemos que mejorar muchas cosas y los necesitamos, por supuesto, a cada uno de ustedes. Nos parece que tenemos que jugar en equipo", expresó.

Por su parte, Esteves remarcó que el Estado debe generar las condiciones de infraestructura y conectividad, mientras que los prestadores y empresarios tienen un papel central en la inversión, la generación de empleo y el desarrollo de experiencias turísticas.

Participaron representantes de NeuquenTur, cámaras hoteleras, gastronómicas, comerciales y turísticas, agencias de viajes, prestadores de pesca y turismo activo, emprendimientos agroturísticos y bureaus de eventos de distintas localidades.

La agenda provincial apunta ahora a convertir las obras anunciadas en mejoras concretas de conectividad y servicios. Los próximos hitos serán las inauguraciones y avances viales previstos para diciembre y durante 2027, mientras el Gobierno busca sostener el crecimiento turístico también durante el verano y las temporadas intermedias.