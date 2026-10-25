El palista neuquino Franco Balboa fue descalificado en la final de K1 Senior de Maratón del Mundial de Canotaje en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú por una maniobra que los comisarios deportivos de la prueba consideraron una maniobra antideportiva.

El representante del Centro de Residentes de la Provincia de Santa Fé Brigadier Gral. E. López, más conocidoc como el Club Santafesino de Neuquén capital, fue excluido de la prueba decisiva tras un toque con otro competidor. A dos vueltas del final del K1 senior, Franco Balboa, que venía en el grupo de tres palistas que estaban en la punta, se aprestaba a tomar el penúltimo acarreo. Fue ahí que las autoridades de la prueba descalificaron al neuquino acusado de haber provocado la caída del noruego Amund Vold, en la tercera vuelta de las ocho pautadas en el circuito sobre en el río.

La versión oficial del incidente aseveró que lla maniobra, según lo reportado y constatado en los videos, indicó que "Balboa intentó avanzar por un espacio muy reducido y se produjo un contacto con la pala que provocó la caída del palista europeo".

Para sorpresa público que estaba apostado a orilla del río, Balboa fue notificado por Mauricio Caffa, el anfitrión y director del armado del certamen en Gualeguaychú, apenas piso la arena con bote en mano. Las autoridades de la carrera no lo dejaron continuar ante el estupor de la gente. “Fue una descalificación por una sanción en un toque en la tercera vuelta con el noruego. Los jueces estuvieron evaluando, yo apelé la sanción porque no me parecía para descalificación. Pagamos la apelación, pero desde la Federación no me la aceptaron, así que tenía que sacarlo de la prueba”, comentó Caffa sobre la decisión.

La decisión de los árbitros generó fuerte enojo, gritos e insultos por parte de un sector del público presente en la costanera de Gualeguaychú, donde se entendió que el neuquino fue "abiertamente perjudicado" en el fallo, que lo sacó de la carrera.

Franco Balboa que arrancó en punta fue descalificado. Foto: Gentileza de Fotografía Gualeguaychu

“Fuimos a pelear una ola con el noruego y él me pega con su pala y se cae al agua. Los jueces no sé qué interpretaron, pero no me parece justo. Entiendo que si hay una penalización, me pueden retener en el porteo, pero bueno, sacrificarme no me parece justo”, le comentó Franco a los medios de prensa luego de sucedido el incidente.

“Esto recién empieza, yo el año pasado comencé a entrenar de vuelta, tengo todas las ganas. Estoy más maduro y les prometo que mi momento va a llegar. Voy a entrenar muy duro para el próximo año y para poder dejar el canotaje neuquino y argentino en lo más alto”, comentó resignado y con una gran desazón.

La carrera fue ganada por el danés Mads Pedersen, que superó en el sprint final al sudafricano Ulvard Hart. Eran los dos palistas con los que Balboa estaba peleando la supremacía de la carrera, a menos de dos vueltas para el final. Fue una verdadera pena la sanción sobre el neuquino, que tenía asegurada una medalla ya que el grupo perseguidor al trío de punta se encontraba al momento de la suspensión a casi 30 segundos.

Tercero finalizó el danés Philip Knudsen, que en la disputa por el último escalón del podio prevaleció sobre el entrerriano Agustín Ratto, que entró cuarto a menos de un segundo. Hasta la sanción a Balboa, que desvirtuó la carrera, lo que se vio fue una prueba muy disputada en la pista del río Gualeguaychú, con los 30 mejores palistas del mundo en el agua para cerrar el penúltimo día del Mundial.