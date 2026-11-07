El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa visitó el Club Andino de Villa La Angostura, institución que forma parte del Programa Clubes Sociales impulsado por el gobierno provincial, una política pública destinada a fortalecer a instituciones deportivas de todo el territorio neuquino.

La institución, cuyo presidente es Pablo Irizar, desarrolla diversas actividades deportivas y formativas vinculadas a la vida en la naturaleza, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y promover la actividad física en todas las edades.

Con un aporte de 50 millones de pesos del programa, el club concretó la refacción y remodelación integral de un refugio de montaña ubicado en el Cerro Bayo, utilizado para actividades en el cerro y deportes de nieve para niños y jóvenes. La intervención consistió en trabajos de construcción, pintura y mejoras integrales en la infraestructura existente, que tiene una superficie de 569,45 metros cuadrados. Además, se hizo un muelle flotante.

El Programa Clubes Sociales, que lleva adelante el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura a través de la secretaría de Deportes, es una política pública destinada a fortalecer a instituciones deportivas de toda la provincia, con aportes para mejoramiento de la infraestructura o compra de material homologado, consolidando al deporte como herramienta de transformación social.

La iniciativa ya alcanzó a 104 instituciones de toda la provincia, con una inversión de más de 6.000 millones de pesos.

Contraprestaciones

El programa establece que los clubes beneficiados realicen contraprestaciones para la comunidad. Este invierno, la institución brindó alojamiento y clases de esquí a 30 niños y niñas junto con sus cuidadores, pertenecientes a los Dispositivos de Cuidado Formal Alderete, Amancay y Conviviendo, de Neuquén capital. Esta iniciativa permitió que disfrutaran de una experiencia deportiva y recreativa en la montaña, promoviendo la inclusión, el acceso al deporte y la generación de nuevas oportunidades.

Además ofrecen el uso gratuito de instalaciones y servicios deportivos para la comunidad y escuelas que no tienen acceso a espacios físicos; actividades deportivas y educativas gratuitas o de bajo costo; formación y capacitación; becas sociales; acciones de inclusión social y deportiva (integrando personas con discapacidad y promoviendo participación de sectores vulnerables); organización de eventos y actividades comunitarias y uso de infraestructura del club para actividades comunitarias y escolares; entre otras.