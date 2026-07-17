Antes del inicio del la Copa Mundial 2026, los máximos candidatos al título eran tres selecciones, Argentina, España y Francia. En la antesala de la gran final, quedó demostrado que los pronósticos no fallaron en esta oportunidad ya que la Albiceleste y La Roja serán los protagonistas del duelo clave, mientras que los galos llegaron a la semifinal.

Se viene la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El duelo será el domingo 19 de julio a partir de las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Josep "Pep" Guardiola habló hace unos días con OKX y dejó unas declaraciones que pueden hacer ruido.

El catalán afirmó antes de saber que la final sería entre Argentina y España “voy a ganar el Mundial porque tengo muchísimos jugadores de muchas nacionalidades y siempre apoyo a los jugadores que quiero. Si Argentina gana el Mundial me alegraré por ellos, lo mismo con Francia o cualquier otra selección”.

Pep Guardiola dio su opinión sobre el duelo

Además, agregó: “Estoy un poco al margen porque no sé exactamente lo que hacen, no estoy involucrado, no soy comentarista ni alguien que deba meterse en eso. Al final, hay jugadores con los que tengo una gran conexión, como por ejemplo en Portugal que son son futbolistas que los siento como hijos y si les va bien seré muy feliz”.

Pep elogió a Lamine Yamal

“Lamine Yamal llegó algo rezagado en cuanto a su estado físico debido a sus recientes lesiones. Sin embargo, dada su edad, posee una capacidad increíble para gestionar la presión y es capaz de decidir un partido por sí solo”, afirmó el entrenador catalán.