La agrupación Rosas de la Confluencia, integrada por 10 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, recibió una embarcación para la práctica del bote dragón, una disciplina de gran importancia para el desarrollo deportivo y la rehabilitación. La entrega de la embarcación por parte del Gobierno provincial se realizó como parte de un convenio firmado con el Club de Empleados Públicos Provinciales del Neuquén (Ceppron), donde el grupo de mujeres practica esta disciplina.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, manifestó que “estamos muy felices de entregar este bote dragón que surge de una iniciativa de Julieta Corroza cuando estaba a cargo de Deportes y lo pudimos concretar desde el Gobierno de la Provincia”. Agregó que “este grupo es un ejemplo de mujeres en comunidad, en lucha, que tienen un objetivo, que trabajan en equipo, se acompañan, donde el deporte aparece como principal motor de sanación”. Por eso, “estamos muy contentos de ser parte como Estado provincial de una acción como esta. Creemos que ahí es donde tiene que estar el Estado, acompañando y garantizando que este tipo de asociaciones, con tan lindos motivos y fines, pueda seguir adelante y puedan seguir creciendo también”, dijo.

Rosas de la Confluencia recibió un bote dragón para su equipo

Por su parte, la senadora nacional Julieta Corroza destacó que “hoy es un día muy importante con la presentación del bote dragón para el grupo de Rosas de la Confluencia. Es una gestión que iniciamos cuando yo estaba como ministra a cargo del área de Deportes. Y ahora la ministra Josefina y la secretaria de Deportes, Marita (María Fernanda Villone), de manera muy generosa me avisaron que estaba la entrega del bote y vinimos a compartir con las chicas". Agregó que “esta disciplina tiene muchas cosas importantes, no solamente el ejercicio físico sino también todo lo que se genera alrededor, un lugar de encuentro, contención y trabajo en equipo”. “Creemos que desde el Gobierno de la Provincia es importante estar y acompañar. Hoy en este nuevo rol como senadora, es una alegría poder acompañar a este tipo de grupos que tanto le aportan a la sociedad”, indicó.

El bote dragón, una disciplina de canotaje milenaria de origen chino, se transformó en los últimos años en una actividad de gran crecimiento en el país, combinando actividad deportiva, trabajo en equipo y contención emocional. En Neuquén, una de las agrupaciones que la lleva adelante es el grupo Rosas de la Confluencia, formado por 10 mujeres.

Su capitana, Lorena Beltrán, destacó que “para muchas personas este puede ser simplemente un bote, pero para nosotras representa mucho más: es un sueño que perseguimos durante mucho tiempo y que hoy se hace realidad. Remar juntas hace la diferencia porque nos ayuda a sanar física y emocionalmente, y convierte la recuperación del cáncer de mama en un camino menos traumático”.

La actividad ofrece a las personas en recuperación múltiples beneficios, ya que el movimiento con el remo actúa como un drenaje linfático natural, ayudando a la recuperación de los brazos después de las cirugías.También actúa como espacio de encuentro y contención emocional, al tiempo que el golpe del tambor que le da latido al dragón, simboliza el renacer y la fuerza de sus tripulantes.

Rosas de la Confluencia recibió un bote dragón para su equipo

El epicentro de las actividades del grupo es el club Ceppron (Río Negro 1770), entidad que abrió las puertas para la práctica del canotaje inclusivo. Su presidenta, Patricia Martínez, expresó que “cuando las chicas llegaron al club no tenían una embarcación propia, pero nunca dejaron de remar ni de perseguir este sueño. Hoy verlo hecho realidad nos llena de emoción. Este bote no solo fortalece una disciplina deportiva, sino que representa un espacio de contención, superación y esperanza para muchas mujeres. Agradecemos al Gobierno provincial y a todos los que hicieron posible que este proyecto se concretara”.

De la actividad participaron además la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone; el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo; el presidente del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), Raúl Bettiga; la secretaria de Mujeres y Diversidad, Lorena Barabini, la subsecretaria de Mujeres y Diversidad, Karina Montecinos, miembros de las agrupaciones Rosas de la Confluencia y Rosa Fénix Patagonia, entre otros.