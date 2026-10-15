En el primer capítulo del duelo entre brasileños, Palmeiras le gana 2-0 a Fluminense en el Maracaná en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Cuando se moría la primera parte, un gol de José Manuel López puso arriba al Verdão, que da un paso clave en condición de visitante buscando repetir su presencia en la final de la competencia más importante de América.

Además de López, que jugó 74 hasta ser reemplazado por Ramón Sosa, son titulares Agustín Giay, otro de los que estuvo con la Selección Argentina en la pasada fecha FIFA, y Alexander Barboza los otros dos argentinos en el conjunto de Abel Ferreira. Del otro lado, Fluminense tiene en el banco de suplentes a Rodrigo Castillo y Luciano Acosta.

López abrió la cuenta

Se terminaba la primera mitad y un Verdão que no la pasaba bien terminó golpeando en un contraataque letal. Desbordó Joaquín Piquerez por la izquierda, sacó el centro rasante y por el segundo palo apareció López, que con apenas su tercer tanto en la Copa Libertadores le está dando un triunfo clave a su equipo.

En la segunda mitad, apareció el 2-0 con los cambios. Un contragolpe que comenzó con una gran tapada de Fábio ante el remate de Sosa tuvo una nueva acción donde un rebote le cayó al ingresado Marlon Freitas, que con un disparo perfecto de volea la puso contra el poste derecho del arquero, ampliando la diferencia.