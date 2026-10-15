En el primer capítulo del duelo entre brasileños, Palmeiras le ganó 2-1 a Fluminense en el Maracaná en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Cuando se moría la primera parte, un gol de José Manuel López puso arriba al Verdão, que consiguió un triunfo clave en condición de visitante buscando repetir su presencia en la final de la competencia más importante de América. Marlon Freitas anotó el segundo para el visitante, mientras que Natã descontó en el epílogo.

Además de López, que jugó 74 hasta ser reemplazado por Ramón Sosa, fueron titulares Agustín Giay, otro de los que estuvo con la Selección Argentina en la pasada fecha FIFA, y Alexander Barboza los otros dos argentinos en el conjunto de Abel Ferreira. Del otro lado, Fluminense tuvo en el banco de suplentes a Rodrigo Castillo y Luciano Acosta, que ingresaron sobre el final.

López abrió la cuenta

Se terminaba la primera mitad y un Verdão que no la pasaba bien terminó golpeando en un contraataque letal. Desbordó Joaquín Piquerez por la izquierda, sacó el centro rasante y por el segundo palo apareció López, que con apenas su tercer tanto en la Copa Libertadores le está dando un triunfo clave a su equipo.

En la segunda mitad, apareció el 2-0 con los cambios. Un contragolpe que comenzó con una gran tapada de Fábio ante el remate de Sosa tuvo una nueva acción donde un rebote le cayó al ingresado Marlon Freitas, que con un disparo perfecto de volea la puso contra el poste derecho del arquero, ampliando la diferencia.

Cuando se moría el encuentro, el Flu alcanzó a arañar un descuento que le permite irse con una mayor esperanza pensando en el partido de vuelta. El arquero Carlos Miguel salió demasiado lejos a buscar un centro llovido de Guga y fue anticipado por Natã, que de cabeza puso el 2-1 definitivo en el Maracaná.

Ventaja clave para un Palmeiras que logró sacar ventaja mínima ante los cariocas y tiene la chance de definir con un escenario favorable en el Allianz Parque, donde con un empate el próximo miércoles en la revancha volverá a ser finalista de la Copa Libertadores como el año pasado. El Verdão va por su cuarta conquista, la última en 2022, mientras que Fluminense va por la hazaña en San Pablo para meterse en la tercera final de su historia.