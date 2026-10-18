En una semana particular para él, Lisandro Martínez dejó la cancha por un problema muscular en el 1-1 entre Manchester United y Leeds, por la séptima jornada de la Premier League. El defensor de la Selección Argentina tuvo que abandonar el partido en el entretiempo y, a falta de estudios que la corroboren, tendría una pequeña lesión en el muslo.

Luego de unos días agitados donde Licha apuntó contra la falta de ambición de la dirigencia del United, acción que le costó críticas de los ídolos y una multa económica, el zaguero de la Albiceleste no salió a jugar la segunda mitad y fue sustituido por Noussair Mazraoui. Los Red Devils ganaban por 1-0 en Elland Road, sin embargo (ya sin Martínez en cancha) Leeds logró empatarlo en el complemento. En conferencia de prensa, el entrenador Michael Carrick contó que el argentino tuvo un problema en el muslo, lo que llevó a hacer la modificación.

A la espera de estudios que confirmen si Licha está en condiciones o si debe afrontar tiempo de recuperación, el que está atento a los acontecimientos es Lionel Scaloni, que a poco menos de un mes de la próxima fecha FIFA podría perder a una pieza clave en la defensa. Después de una temporada pasada con varias lesiones, el entrerriano había ocho de los nueve encuentros de esta temporada e incluso marcó un gol por Champions League.