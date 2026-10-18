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Preocupa a scaloni

Lisandro Martínez salió por lesión en el entretiempo en el empate de Manchester United

El zaguero dejó la cancha en el descanso del 1-1 entre su equipo y el Leeds United por la Premier League. A falta de estudios, sería una pequeña lesión en el muslo.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Domingo, 18 de octubre de 2026 a las 14:52
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Licha Martínez dejó la cancha en el United por una molestia.

En una semana particular para él, Lisandro Martínez dejó la cancha por un problema muscular en el 1-1 entre Manchester United y Leeds, por la séptima jornada de la Premier League. El defensor de la Selección Argentina tuvo que abandonar el partido en el entretiempo y, a falta de estudios que la corroboren, tendría una pequeña lesión en el muslo.

Luego de unos días agitados donde Licha apuntó contra la falta de ambición de la dirigencia del United, acción que le costó críticas de los ídolos y una multa económica, el zaguero de la Albiceleste no salió a jugar la segunda mitad y fue sustituido por Noussair Mazraoui. Los Red Devils ganaban por 1-0 en Elland Road, sin embargo (ya sin Martínez en cancha) Leeds logró empatarlo en el complemento. En conferencia de prensa, el entrenador Michael Carrick contó que el argentino tuvo un problema en el muslo, lo que llevó a hacer la modificación.

A la espera de estudios que confirmen si Licha está en condiciones o si debe afrontar tiempo de recuperación, el que está atento a los acontecimientos es Lionel Scaloni, que a poco menos de un mes de la próxima fecha FIFA podría perder a una pieza clave en la defensa. Después de una temporada pasada con varias lesiones, el entrerriano había ocho de los nueve encuentros de esta temporada e incluso marcó un gol por Champions League.

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