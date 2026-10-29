La Fiorentina de Franco Mastantuono no pudo aguantar y empató como local 2 a 2 por la 7ª fecha de la Serie A de Italia ante Atalanta y sigue sin poder escaparle a las últimas posiciones del campeonato. El equipo de Florencia ocupa de manera transitoria uno de los tres lugares que, en este momento, perderían la categoría.

Mastantuono jugó en ataque, como extremo derecho, junto a su compatriota Mateo Pellegrino que lo hizo de centro delantero en la formación que dirige Paolo Vanolli.

Tanto el ex River como la Fiorentina, aún están lejos del inicio soñado, con este punto ni siquiera le alcanza para para dejar la zona roja del descenso, aunque todavía queda mucho camino por delante.

Son dos los líderes que tiene la tabla de posiciones: Lazio que abrió esta fecha goleando como visitante a Sassuolo 6 a 2 y el siempre rendidor Inter que, sin Lautaro Martínez, se impuso a Venezia 2 a 1 lejos de casa.

Completó los 90 minutos

Tal vez uno de los pocos datos positivos para la Selección argentina fue que Mastantuono jugó todo el partido, señal de su buena condición física actual. Fue reemplazado, pero ya en el tiempo adicionado al reglamentario por Pedro Gonçalves..

Aún perteneciente al Real Madrid, el ex River deberá empezar a ser más protagonista de una formación que por ahora lo relega al juego de bandas. Lionel Scaloni deberá decidir si, su nivel actual, alcanza para meterse en la lista de la última convocatoria del 2026.