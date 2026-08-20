Los Leones dejaron atrás el golpe sufrido ante Países Bajos y respondieron con una actuación contundente. La selección argentina masculina de hockey sobre césped goleó 7-1 a Nueva Zelanda en el cierre del Grupo A del Mundial que se disputa en Países Bajos y Bélgica, selló su clasificación a la segunda fase y renovó la ilusión de pelear por el título.

El equipo dirigido por Lucas Rey tuvo una actuación de alto vuelo y revirtió un comienzo complicado para terminar firmando una de las goleadas más impactantes del certamen. Tomás Domene fue la gran figura de la jornada con un hat trick, mientras que Bautista Capurro aportó un doblete. Tadeo Marcucci y Nicolás Keenan completaron la cuenta para una Argentina que mostró toda su jerarquía en el momento más importante.

La historia comenzó cuesta arriba para los albicelestes. Nueva Zelanda salió decidido a buscar el resultado y encontró la ventaja en el primer cuarto gracias a un penal convertido por Kane Russell. Incluso, los oceánicos estuvieron cerca de ampliar la diferencia antes del cierre del parcial.

Sin embargo, Los Leones reaccionaron en el segundo cuarto. Con mayor control de la bocha y varias situaciones de peligro, encontraron el empate a través de Domene, que cambió por gol un penal sancionado tras la revisión del video referee.

La remontada se consolidó en el tercer capítulo. Primero apareció Capurro con una brillante acción individual para marcar el 2-1 y, poco después, Domene volvió a castigar desde un córner corto para estirar la ventaja y darle tranquilidad al conjunto nacional.

En el último cuarto llegó el festival argentino. Una jugada preparada derivó en el gol de Marcucci, mientras que Keenan amplió la diferencia con un potente revés cruzado. Con Nueva Zelanda totalmente desorientado y arriesgando con arquero-jugador, Argentina aprovechó los espacios y sentenció la goleada con otro tanto de Capurro y el tercer gol personal de Domene para sellar el definitivo 7-1.

El triunfo tuvo un valor especial para Los Leones, que venían de caer 3-1 ante Países Bajos, uno de los grandes candidatos al título. Antes, habían debutado con una sólida victoria por 3-0 frente a Japón.

Con la clasificación asegurada, Argentina afrontará ahora un desafío de máxima exigencia en la segunda fase. Los dirigidos por Lucas Rey se medirán con Inglaterra e India en busca de un lugar entre los cuatro mejores equipos del mundo y de seguir alimentando el sueño de volver a subirse a lo más alto del hockey internacional.