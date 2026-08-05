De cara al duelo ante Boca de hoy, Estudiantes de La Plata tendrá la baja de Fernando Muslera en el arco por un cuadro febril y abandonó la concentración del Pincha. De esta manera el uruguayo no disputará el encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura, que se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

La ausencia del experimentado arquero uruguayo representa un contratiempo para Alexander Medina, sobre todo porque el ex Galatasaray venía de atajar un penal en la victoria ante Defensa y Justicia. Su lugar bajo los tres palos será ocupado por Fabricio Iacovich, quien tendrá la responsabilidad de reemplazarlo en un duelo clave frente al Xeneize. La presencia de Muslera estaba en duda por su estado físico desde el lunes, aunque el cuerpo técnico aguardó hasta último momento con la esperanza de poder contar con él.

Finalmente, el arquero no logró recuperarse y fue desafectado de la concentración, por lo que Estudiantes no podrá repetir el equipo que goleó al Halcón. En cuanto a Muslera, el cuerpo médico seguirá de cerca su evolución con el objetivo de que pueda recuperarse y estar disponible para el encuentro del sábado frente a Deportivo Riestra.