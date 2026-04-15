El andar de Racing Club en la Copa Sudamericana tendrá una nueva noche internacional en el Cilindro de Avellaneda, donde este miércoles recibirá a Botafogo por la fase de grupos. El equipo de Gustavo Costas llega golpeado tras la caída ante River Plate en el torneo local, pero con un as bajo la manga: su gran rendimiento ante rivales brasileños.

En Avellaneda saben que el contexto obliga a reaccionar, pero también que el escenario copero suele sacar lo mejor del equipo. En el plano internacional, Racing debutó con una sólida victoria y lidera su grupo, lo que le permite encarar este duelo con otra confianza.

El dato que ilusiona a los hinchas tiene nombre y apellido: Costas. Desde su llegada, la Academia cambió radicalmente su historia frente a equipos de Brasil. Lo que durante años fue un terreno complicado, hoy se transformó en una zona de confort. La muestra más clara fue la consagración en la Recopa Sudamericana 2025, donde Racing superó con autoridad a Botafogo con un contundente 4-0 en el global.

Ese antecedente no solo quedó en la estadística, sino que marcó un quiebre anímico. Bajo la conducción de Costas, el equipo logró consolidar una identidad competitiva en este tipo de cruces, con orden, eficacia y personalidad para plantarse ante los gigantes del continente.

Históricamente, el balance ante equipos brasileños fue parejo durante décadas, pero en los últimos años la tendencia empezó a inclinarse a favor de Racing, que logró imponerse en varios duelos clave y construir una racha positiva.

Del otro lado, Botafogo llega con la necesidad de sumar tras un arranque irregular y con la obligación de dar el golpe en un escenario siempre complejo. Pero enfrente tendrá a un Racing que, más allá de su presente en el torneo local, parece sentirse cómodo cuando el rival habla portugués.

Así, en una noche que puede marcar el rumbo del grupo, la Academia buscará apoyarse en su historia reciente para dejar atrás el traspié doméstico y reafirmar una tendencia que ilusiona: la de un equipo que, con Costas al mando, aprendió a mirar de igual a igual y muchas veces desde arriba a los brasileños.