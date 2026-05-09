La fiebre por el álbum del Mundial 2026 ya comenzó y millones de chicos volvieron a obsesionarse con completar las figuritas de sus ídolos. En medio de ese fenómeno, una escena protagonizada por la hija de Leandro Paredes revolucionó las redes sociales y enterneció a todos.

La protagonista del video viral fue Victoria Paredes, la hija mayor del mediocampista de la Selección Argentina y de Camila Galante. La nena abrió un sobre de figuritas y quedó completamente impactada al descubrir la imagen de su papá dentro del paquete. Su reacción espontánea y cargada de emoción rápidamente se convirtió en tendencia.

Entre gritos, sonrisas y mucha felicidad, la pequeña no pudo ocultar su sorpresa al ver la cara de Leandro Paredes en la figurita oficial. El momento fue compartido en redes y miles de usuarios destacaron la ternura de la escena, especialmente porque refleja cómo viven los chicos esta cuenta regresiva hacia el próximo Mundial.

Mientras tanto, el furor por las figuritas volvió a instalarse en colegios, clubes y plazas. A pesar de la tecnología y las pantallas, el clásico intercambio de cromos sigue más vigente que nunca. Frases como “te cambio esta por aquella” volvieron a formar parte de la rutina diaria de miles de chicos.

En esta edición del álbum, una de las figuritas más buscadas es la de Lionel Messi. Muchos consideran que este Mundial podría ser el último del capitán con la camiseta argentina y eso hizo que su imagen se transformara en el gran tesoro de los coleccionistas. Conseguirla es casi un premio mayor.

Además, la empresa Panini decidió repetir una estrategia que ya había generado furor en Qatar 2022: las figuritas especiales y brillantes. Las versiones doradas, holográficas o con bordes de colores se convirtieron en las más deseadas y alimentaron una verdadera competencia entre los chicos.

La emoción de la hija de Leandro Paredes

Otro de los problemas que volvió a aparecer es la falta de stock. En distintos kioscos del país, los sobres se agotan a los pocos minutos de salir a la venta. Por eso, muchos padres ya armaron grupos de WhatsApp para avisarse dónde llegan figuritas y organizar compras colectivas.

El fenómeno también explotó en plataformas digitales gracias a los videos de “unboxing”. Los chicos consumen contenido de influencers abriendo paquetes y celebrando cuando aparece una figura importante. En ese contexto, la tierna reacción de Victoria Paredes terminó representando la emoción que millones sienten cada vez que abren un nuevo sobre.