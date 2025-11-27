La detención de Nicolás Payarola encendió la reacción inmediata de Gonzalo Montiel, quien no dudó en apuntar públicamente contra su exabogado tras años de conflicto. El letrado quedó apresado en un operativo en Nordelta por una estafa que incluyó 700 mil dólares que su familia entregó para una inversión fallida. Por eso, apenas se confirmó la noticia, el futbolista se descargó con un posteo lapidario.

El fiscal Cosme Irribarren avanzó con varios allanamientos y ordenó investigar la participación de Payarola en maniobras de administración fraudulenta y lavado de activos. Según la causa, el exabogado habría recibido 700 mil dólares de la familia de Gonzalo Montiel para un proyecto que nunca se concretó y que dejó un perjuicio económico considerable.

La noticia impactó de lleno en el entorno del futbolista campeón del mundo. Quien primero se expresó fue Jacqueline Soledad, su pareja, con un mensaje contundente celebrando el avance judicial mediante sus redes sociales. Minutos después, Gonzalo Montiel no se quiso quedar atrás y se sumó a sus palabras para pegarle a quien lo estafó y celebrar la resolución de este conflicto que hace tiempo tiene a su familia angustiada.

El jugador replicó el posteo de su esposa que decía: “La felicidad y los sentimientos encontrados son inexplicables. Llegó el día donde se hizo JUSTICIA, por nosotros como familia y por todas las víctimas de este delincuente. Así como también su clan mafioso, Sofía Ferrarazzo, Marina Lema y Mario Chamorro, entre otros. Se terminó tu impunidad, Nicolás Payarola. Estafador, delincuente”.

La investigación determinó un cuadro complejo: además de la detención, el procesamiento vino acompañado de un embargo por 810 millones de pesos sobre los bienes del abogado. Durante los operativos, la Justicia secuestró documentos, dispositivos electrónicos y teléfonos que serán peritados para reconstruir el circuito del dinero.

La causa continúa en marcha y, con la declaración del propio Montiel, quedó claro que el conflicto ya no es solo económico, sino también personal. Para el futbolista, la detención marca un punto de inflexión tras años de idas y vueltas. El siguiente capítulo dependerá de lo que revelen los peritajes y del avance del expediente en las próximas semanas.