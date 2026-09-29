La acción de la Fórmula 1 suma este fin de semana un nuevo capítulo en el calendario 2026, con una particularidad: el Gran Premio de Baréin mantiene su nombre, pero se correrá en Malasia, producto del conflicto en medio Oriente aún vigente.

La confrontación entre Israel, Estados Unidos e Irán, y que tiene a otros afectados o aliados como: Países occidentales (Reino Unido y Francia) y naciones de la región que albergan bases militares o han sido impactadas por la escalada (Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin, Omán y Chipre) provocaron que en abril, la Federación Internacional de Automovilismo, postergada el GP de Arabia Saudita y el de Baréin, aun que este último pudo ser reprogramado y en otro escenario: malasia.

La F1 y la FIA acordaron trasladar la prueba al circuito de Sepang, cerca de Kuala Lumpur, para poder mantener el Gran Premio de Bahréin dentro del campeonato, y conservando el nombre. La decisión tuvo razones simples: Sepang ya tiene experiencia con la F1: fue sede entre 1999 y 2017. Entraba perfectamente en el calendario, quedando entre Azerbaiyán, y Singapur, haciendo que la logística quede cerca para todos los equipos.

Cuando se confirmó la cancelación en abril, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, manifestó que “La FIA siempre priorizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y nuestros compañeros. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión teniendo muy presente dicha responsabilidad. Seguimos esperando que reine la calma, la seguridad y una pronta recuperación de la estabilidad en la región, y mis pensamientos están con todos los afectados por estos recientes acontecimientos”.

Por su parte, El jeque Salman bin Isa Al Khalifa, director ejecutivo del Circuito Internacional de Baréin, declaró: “Apoyamos plenamente la decisión de la Fórmula 1 y les agradecemos, tanto a ellos como a la FIA, su apoyo y su sólida colaboración. Esperamos con ilusión dar la bienvenida a los aficionados de todo el mundo a Baréin cuando regrese la F1. En nombre de todos los que formamos parte del Circuito Internacional de Baréin, aprovecho esta oportunidad para expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los miembros de la comunidad de la F1 que se han tomado el tiempo de enviarnos mensajes de apoyo”.

Con esto, el calendario borra una de las dos carreras canceladas que tuvo en principio de año, corriendo hasta el momento, un total de 20 carreras en la temporada.