La Fórmula 1 confirmó que el Gran Premio de Baréin 2026 se disputará del 2 al 4 de octubre en el circuito de Sepang, en Malasia, debido a que la guerra en Irán impide celebrar la carrera en Sakhir. Aunque se correrá a unos 6.000 kilómetros de su sede habitual, la competencia mantendrá oficialmente el nombre de Gran Premio de Baréin para no perder la fecha que se postergó.

La prueba debía disputarse originalmente en abril, pero fue cancelada junto con el Gran Premio de Arabia Saudita por la escalada del conflicto en Medio Oriente, lo que provocó una pausa de cinco semanas en el calendario. Ante la imposibilidad de regresar a Sakhir, Baréin acordó con la FIA, la Fórmula 1 y las autoridades malasias trasladar la carrera a Sepang para conservar su lugar en el campeonato.

La elección de Sepang respondió a cuestiones logísticas. El circuito está a unos 300 kilómetros de Singapur, sede de la fecha siguiente, lo que facilitará el traslado de equipos y material. De esta manera, la categoría disputará un triplete con Azerbaiyán, Bahréin en Malasia y Singapur, mientras que la carrera de Bakú se celebrará excepcionalmente un sábado para optimizar los tiempos de viaje.

"Estamos encantados de confirmar que Malasia albergará el Gran Premio de Bahréin en 2026. Una vez más, el deporte ha demostrado su capacidad para adaptarse y encontrar soluciones", afirmó el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, quien también agradeció al rey Hamad bin Isa Al Khalifa de Bahréin, al sultán Ibrahim de Malasia y al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, por hacer posible el acuerdo.

Sepang volverá al calendario por primera vez desde 2017, cuando Max Verstappen ganó la última edición del GP de Malasia, que también marcó el debut de Pierre Gasly en la Fórmula 1. El circuito fue sede ininterrumpidamente entre 1999 y 2017, hasta abandonar el campeonato por la caída de público, las bajas audiencias televisivas y diferencias económicas con Formula One Management.

El calendario mantiene, por ahora, sus 23 carreras, aunque Catar y Abu Dabi siguen condicionados por la evolución del conflicto en Oriente Medio.