El Rally de Marruecos 2026 ya está oficialmente en marcha. Daniel Sanders se quedó este lunes con el prólogo de motos disputado en Agadir y dio el primer golpe en una semana que tendrá cinco exigentes etapas y que representa la cuarta y penúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC).

En cuanto al neuquino Juan Santiago Rostan, se ubicó en el puesto 35. En redes sociales comentó que "contentísimo por estar acá de nuevo. Hoy (por el lunes) el objetivo fue estar entre los 35 primeros y lo cumplimos. Mañana (en relación al martes) con todo para la primera etapa de este terrible desafío".

La competencia se extenderá hasta el sábado 3 de octubre y trasladará su epicentro desde Agadir hacia Zagora, donde quedará instalado el vivac. El recorrido tendrá cerca de 1.600 kilómetros cronometrados para los autos y una combinación de arena, dunas, sectores pedregosos y navegación.

El australiano Daniel Sanders volvió a mostrar su velocidad y se quedó con los 18 kilómetros cronometrados del prólogo. El piloto de KTM fue el único capaz de bajar la barrera de los 11 minutos y estableció un registro de 10 minutos, 58 segundos y 4 décimas. Su compañero Edgar Canet terminó segundo a 12 segundos, mientras que Ricky Brabec, con Honda, fue tercero a 13.

El argentino Luciano Benavides quedó a las puertas del podio, con el cuarto puesto y un tiempo de 11 minutos 23 segundos 8 décimas a 25 segundos del ganador. El brasileño Bruno Crivilin completó los cinco primeros lugares a 32 segundos, mientras que Tosha Schareina terminó inmediatamente detrás.

Juan Santiago Rostan inició su desafío en el Rallye du Maroc 2026

La Etapa 1 del Rally de Marruecos: qué espera este martes

La verdadera carrera comenzará este martes 29 de septiembre con una extensa Etapa 1 entre Agadir y Zagora. Será una jornada de 636 kilómetros totales, de los cuales 268 kilómetros serán cronometrados.

El tramo marcará además un cambio completo de escenario. Los competidores dejarán atrás la costa atlántica y se internarán hacia el desierto, donde permanecerán durante el resto de la competencia.

La especial tendrá pistas rápidas y sectores arenosos, con una navegación que comenzará a cobrar protagonismo. Después de completar los 268 kilómetros contra el reloj, los participantes deberán afrontar los correspondientes kilómetros de enlace hasta alcanzar el vivac de Zagora.

Desde allí comenzará otra carrera: el miércoles llegará la Etapa 2, considerada una de las jornadas más exigentes de esta edición, con 423 kilómetros totales y 300 kilómetros cronometrados.