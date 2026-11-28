Franco Colapinto tuvo una clasificación complicada en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El representante de Alpine finalizó en el 14° puesto y no consiguió meterse entre los diez mejores, por lo que partirá desde esa posición en la penúltima carrera de la temporada 2026, a la espera de cualquier modificación oficial de la grilla.

El argentino había llegado a la clasificación después de terminar 16° en la tercera práctica libre, en una jornada en la que Alpine mostró dificultades para encontrar el ritmo en Lusail.

En la Q1, Colapinto consiguió avanzar con lo justo. En su primer intento registró 1m24s544 y quedó en el límite de los puestos de clasificación. Finalmente, logró superar el primer corte y meterse entre los 16 pilotos que continuaron en competencia.

Sin embargo, en la Q2 no pudo repetir el rendimiento necesario para seguir avanzando. El argentino quedó 14°, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, también fue eliminado en esa instancia. El argentino registró su mejor giro con 1:23.659, que lo ubicó en un empate técnico con Bortoleto (0.005 más veloz) y su compañero Gasly (a 0.091 del registro de 1:23.568 del francés).

La clasificación tuvo como protagonista a Mercedes. George Russell consiguió la pole position, superando a su compañero Kimi Antonelli. Max Verstappen completó los primeros puestos de la clasificación, en una sesión que también dejó a Lando Norris y Oscar Piastri entre los principales protagonistas.

La actividad continuará este domingo 29 de noviembre con el Gran Premio de Qatar, que se disputará en el circuito internacional de Lusail.Colapinto tendrá el desafío de avanzar posiciones en una pista donde las oportunidades de sobrepaso son limitadas. Después de su gran actuación en Las Vegas, donde terminó sexto, el argentino buscará cerrar el fin de semana qatarí con una buena actuación.

Gran Premio de Qatar: