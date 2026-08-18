Regional Amateur 2026: los equipos de Neuquén y Río Negro ya conocen el camino al ascenso

El Torneo Regional Federal Amateur ya tiene formato, zonas y fixture para su edición 2026. El Consejo Federal determinó el camino cada equipo zonal dentro de la región Patagónica donde habrá 5 clubes de LIFUNE y cuatro de la Liga Deportiva Confluencia.

La Patagonia tiene 12 zonas confirmadas, 5 conformadas por 4 equipos, y 7 de tres. Clasificaran a la tercera fase el primero y segundo de los grupos de cuatro equipos, mientras que el primero y los mejores 5 segundos de los grupos de tres, jugarán la fase 2, donde se conocerán los 6 clasificados faltantes a los octavos de final.

La competencia iniciará el 30 de agosto donde Maronese, Independiente Rio Grande, y Alianza de Cutral Co animarán el Grupo 12, donde los dos primeros clasifican a octavos.

Por otro lado, La Amistad de Cipolletti, Atlético Regina, y Deportivo Roca (Liga Deportiva Confluencia) conformarán la zona 11 junto a San Patricio del Chañar de LIFUNE.

Quedó en el grupo10 Unión Alem Progresista de Allen, el último elenco confirmado por licencia por parte del Consejo Federal, y que tendrá en frente a Independiente de Rio Colorado y Darwing de Luis Beltrán. En este grupo el primero pasa a fase 2, y el segundo buscará estar entre los mejores 2dos.

La competencia, en su instancia Patagónica, también tiene confirmados a San Martín, Camioneros y Estrella Austral, todos de Rio Grande, en el Grupo 1. La zona 2 tendrá a tres de Ushuaia: Laserre, Camioneros y ATEDYC. Mientras que el grupo 3 tendrá a Rio Turbio de Santa Cruz, con Escorpión, Deportivo Esperanza y Bancruz, los tres de Rio Gallegos.

La zona 4 tendrá a Rio Mayo de Caleta Olivia, San Julián de Santa Cruz y Boxing de Rio Gallegos. El grupo 5 estará formado por todos equipos de Comodoro Rivadavia: Huracán, CAI, Jorge Newbery, Náutica Rada Tilly. Por otro lado, en la zona 6 están JJ Moreno de Puerto Madryn, Empleados de Comercia y Deportivo Roca de Trelew.

Rio Grande hará su debut en la competencia

Los equipos de Bariloche integran el grupo 7: Cruz del Sur, Estudiantes Unidos y Puerto Moreno competirán con Fontana de Esquel. Los elencos de Viedma irán en la zona 8 con Villalonga, Jorge Newbery de Patagones y Talleres SAO. En el 9, se verán Sportman de Choele Choel, Chimpay, y SD de Luis Beltrán.

Los octavos de final irán con partido ida y vuelta, clasificando a los dos finalistas al Torneo Argentino del interior. El ganador irá por el ascenso al Federal A 2027 frente a un ganador de las otras regiones del país.