El Mundial 2026 no frenó una fecha muy especial para Dibu Martínez. En medio de la concentración y la competencia con la Selección Argentina, el arquero se tomó un momento para celebrar el cumpleaños número 8 de Santino, su hijo mayor junto a Mandinha.

La familia eligió festejarlo con una sorpresa completamente vinculada al fútbol. Lejos de una decoración tradicional, Santino recibió un homenaje inspirado en Aston Villa, el club donde juega Dibu Martínez, con globos en tonos bordó, celeste, dorado y plateado, además de detalles personalizados para la ocasión.

Mandinha fue quien mostró parte de la celebración en sus redes sociales. La empresaria compartió imágenes del niño junto a la decoración y le dedicó un mensaje breve pero lleno de ternura: “Feliz cumpleaños mi amor Santi”.

El regalo más especial fue una camiseta de Aston Villa hecha especialmente para él. La prenda llevaba la inscripción “Santi” y el número 8, en referencia a la edad que cumplió. Feliz por la sorpresa, el hijo del arquero posó con el uniforme completo y una sonrisa que reflejó la emoción del momento.

Después llegó el mensaje más esperado. Dibu Martínez compartió un carrete de fotos junto a Santino y abrió su corazón con una dedicatoria muy emotiva: "Feliz cumple a mi mejor amigo, el que me hace reír y el que tiene un corazón infinito".

El arquero no se quedó solo en el saludo y también destacó la personalidad de su hijo. "Nunca cambies esa manera de vivir la vida con esa energía y locura que te hace único. Te amo gordito", escribió, dejando en claro el vínculo de complicidad que los une.

La publicación de Dibu Martínez generó una fuerte reacción entre sus seguidores, que celebraron el costado más familiar del campeón del mundo. Aunque suele mostrarse competitivo y explosivo dentro de la cancha, esta vez dejó ver una faceta mucho más íntima y sensible.

Santino es el hijo mayor de Emiliano Martínez y Mandinha, quienes también son padres de Ava, de 4 años. Con esta celebración, la familia volvió a compartir una postal de unión y ternura en plena aventura mundialista, mientras el arquero sigue defendiendo el arco argentino sin dejar de estar presente en los momentos importantes de sus hijos.