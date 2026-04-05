Domingo de Pascuas a puro básquet en el Ruca Che de Neuquén Capital con la doble jornada de playoffs en la Liga Nacional Femenina que tiene a Biguá e Independiente partiendo como punto en las series contra Ferro y El Talar, respectivamente.

A las 18 se pondrá en marcha el primer turno con las Albiverdes esperando por las de Caballito, el número 2 de la fase regular en el juego 1 de una llave planteada al mejor de 3. Por eso es clave una victoria de los locales ya que luego deberán viajar a la Ciudad de Buenos Aires para definir la suerte de la temporada.

Biguá clasificó 7° en la fase regular, con una marca de 6 victorias y 10 derrotas hasta el momento, pero los playoffs son diferentes.

A su término, desde las 21, el Rojo pondrá en juego su localía ante El Talar. También en otro mano a mano en que las neuquinas no tienen ventaja de localía por lo hecho previamente. Independiente fue el sexto, mientras que sus rivales terminaron terceras.

Buenos antecedentes

Más allá de las estadísticas previas, Independiente cuenta con el antecedente reciente de haber vencido a sus rivales en los dos partidos de la temporada. Luego, sus récords se construyeron diferentes, pero con 8 victorias en la primera fase las locales arrancan con chances ciertas esta eliminatoria.

Para avanzar de fase son necesarios ganar dos partidos, por lo que dar un buen primer paso será vital para ambos representantes regionales en la segunda temporada del certamen federal de básquet femenino.