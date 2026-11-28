La derrota todavía duele, pero el orgullo por el camino recorrido está por encima del resultado. Guido Carrillo, delantero y capitán de Estudiantes de La Plata, dejó sus sensaciones después de perder la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras por 1-0 en el Estadio Centenario de Montevideo. El goleador valoró el esfuerzo del equipo y destacó la importancia de haber llevado al Pincha hasta la última instancia del certamen continental.

"Estoy orgulloso por estar en este club y por haber llegado hasta acá", expresó Carrillo después del encuentro. Sus palabras reflejaron el sentimiento de un plantel que estuvo a un paso de conquistar América, pero que terminó quedándose con las manos vacías frente al conjunto brasileño.

El capitán también se refirió al desarrollo de una final que tuvo pocas situaciones claras y que terminó definiéndose por la efectividad de Palmeiras. "El análisis es difícil, pero le agradezco mucho a la gente por el apoyo", señaló.

En esa misma línea, explicó cómo imaginaban el desarrollo del encuentro: "Sabíamos que el partido iba a ser así, parejo y de pocas situaciones, y que el más efectivo se iba a quedar con el título, como terminó pasando".

Carrillo tuvo una oportunidad muy clara después del gol de Ramón Sosa, que abrió el marcador a los siete minutos del segundo tiempo. El delantero estuvo cerca de conseguir la igualdad para Estudiantes, pero no logró capitalizar una de las ocasiones más importantes del equipo platense en la definición.

Un recorrido que merece reconocimiento

Más allá del resultado en Montevideo, Estudiantes completó una destacada campaña en la Copa Libertadores 2026. El conjunto dirigido por su cuerpo técnico consiguió meterse entre los dos mejores del continente después de superar eliminatorias de enorme exigencia.

En los cuartos de final dejó en el camino a Corinthians, mientras que en las semifinales consiguió una clasificación de enorme repercusión frente a Flamengo, uno de los grandes candidatos brasileños al título.

Sin embargo, en la última estación se encontró con un Palmeiras que supo aprovechar su oportunidad y terminó quedándose con la cuarta Libertadores de su historia, después de las conquistas de 1999, 2020 y 2021.

Para Estudiantes, la frustración de perder una final se mezcla con la satisfacción de haber vuelto a competir en la elite sudamericana. Carrillo lo resumió en una frase que representa el sentimiento del mundo Pincha: el título quedó lejos, pero el orgullo por haber llegado hasta acá permanece.