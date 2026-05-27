En el Pedro Bidegain, San Lorenzo cayó ante el Deportivo Recoleta de Paraguay por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, y quedó eliminado de la competencia continental, que logró una histórica clasificación como líder de la zona.

El triunfo, y hasta el empate lo clasificaban al elenco argentino, pero la mala puntería, y una contra falta, terminaron condenando al Ciclón que cerró otro semestre para el olvido.

A los 36´una contra fatal terminó con Wik mano a mano con el arquero, y con un disparo rasante al primer palo, marcó el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

Rápidamente los nervios se apoderaron de San Lorenzo, que se fue enterando el triunfo del Santo ante del Deportivo Cuenca por 3-0, sacándole el boleto a la siguiente instancia.

El ciclón lo buscó pero nunca encontró el gol que le faltó; incluso los paraguayos tuvieron el segundo en el 92´con un penal que atajó Gil. El tiempo se consumió y el elenco debutante logró el boleto a octavos como primero del grupo.

Recoleta cerró con 8 puntos, seguido por Santos, que con la goleada 3-0, consiguió la diferencia de +2 goles, por encima de San Lorenzo, que quedó con 7 puntos, pero con +1, y fuera de todo.

En La previa, EL Grupo D fue uno de los más parejos dentro de la competencia: tres puntos separan al puntero San Lorenzo (7 unidades) del último (Santos con 4) por lo que la definición tendrá pendiente a todos los equipos en ambas canchas, ya que el Deportivo Cuenta (6pts) visita al elenco de Brasil.

Ante este contexto, San Lorenzo dependen de sí mismo para lograr la clasificación directa a octavos de final, luego de conseguir un punto en tierras brasileras. El equipo de Gustavo Álvarez es líder, y con el triunfo se mete en la siguiente instancia; el empate lo dejaría, como mínimo, segundo y en reclasificación, mientras que dependería de otro resultado si cae de local.

San Lorenzo 7, Cuenca 6, Recoleta 5, Santos 4

En frente está el conjunto paraguayo, tercero con 5 puntos producto de todos empates en la competencia. En la liga de su país está séptimo con 29 unidades, y sabe que la victoria en el Nuevo Gasómetro, lo deposita en la siguiente fase de la competencia, el empate o derrota lo dejan fuera de todo.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Recoleta: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Junior Noguera, Ronal Domínguez, José Antonio Espínola, Wilfrido Báez; Pedro Ríos y Allan Wlk. DT: Jorge González.

Datos del partido:

Hora: 21.30

TV: D Sports

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Estadio: Pedro Bidegain