La polémica por el Superclásico donde Boca superó a River en el Monumental sigue. Hector Paletta, árbitro encargado del VAR salió a aclarar que no consideró necesario llamar a Darío Herrera por la supuesta falta de Lautaro Blanco contra Martínez Quarta que pudo ser penal para el Millonario.

“El equipo arbitral de campo valoró que hubo un contacto, que no tuvo la suficiente fuerza. Yo en las cámaras coincidía, no tuve evidencia de un error claro", explicó el encargado del VAR, agregando además que "Somos un equipo, tanto en campo como en cabina, yo soy el responsable de la cabina, pero el responsable máximo de todo el equipo es el árbitro principal. Me gusta respaldar siempre la decisión de árbitro de campo". explicó a C5N.

Así mismo, el juez manifiesta que es una jugada gris, que ve el contacto pero sostiene que no es penal “el brazo de referencia que pone Blanco sobre la espalda cuando Martínez Quarta, que mide 1,80 metros y pesa 80 kilos, se está desplazando hacia atrás. En cuanto siente el brazo exagera la caída. Se tira en el piso, se toma la espalda, parecía que le habían pegado en la espalda. Toda la evidencia era para apoyar la fuerte decisión de campo”.

Cabe señalar que Hector Paletta es hermano del ex defensor Xeneize Gabriel, quien en su momento había dicho que todos en la familia eran de Boca. Ante esto, el juez debió aclaras que “No soy fanático de ningún club de fútbol” y que recibió amenazas telefónicas.

Por otro lado, aclaró la polémica que lo vincula con haber recibido 130 millones de pesos en Criptomonedas. "Es totalmente falso, que muestren quién presentó eso. Lo van a tener que demostrar porque eso sí que hace daño. Sale en portales y, en horas pico en programas que no hablan de fútbol me meten a mí en esto de las criptomonedas para pegarle a no sé a quién... ".

En otra edición del Superclásico, Boca superó a River en el Monumental por 1-0 con gol de Leandro Paredes en la primera etapa, alcanzando el 10mo partido sin derrotas por parte del Xeneize, y la primera caída del Chacho Coudet como DT del Millonario.