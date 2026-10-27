En una noche especial para él, Harry Kane ganó por primera vez el Balón de Oro y se impuso en una votación en la que Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri Hernández y Lionel Messi también eran contendientes. Dueño de una carrera llena de goles pero muy sufrida por la falta de títulos y una gran cantidad de finales perdidas, el artillero inglés que dejó su país para triunfar con el Bayern Múnich tuvo el reconocimiento del fútbol mundial tras una temporada descomunal.

El delantero de 33 años se quedó con la distinción individual en una campaña donde lideró al Bayern Múnich en los títulos de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. Además, fue una de las figuras del Mundial 2026, capitaneando a Inglaterra a las semifinales y anotando seis tantos. Fueron un total de 73 goles en el 2026, que le valieron también el Trofeo Gerd Müller al máximo goleador de la temporada.

Con Inglaterra, Kane fue una de las principales figuras de un seleccionado con la presión de ganar. Luego de dos intentos frustrados al perder las finales de la Eurocopa 2020 y la Eurocopa 2024 ante Italia y España, los Three Lions alcanzaron las semifinales del Mundial 2026 y el delantero anotó 6 tantos en un camino que finalizó con la derrota agónica por 2-1 ante la Selección Argentina. A pesar de aún no poder romper ese maleficio para su equipo nacional, ya varios los consideran el mejor futbolista inglés de este siglo.

Kane tuvo un gran Mundial con Inglaterra, donde anotó seis goles. (Foto: AFP)

Detrás de los lauros actuales, Kane tuvo una luchada vida previa en el fútbol inglés, al que le costó llegar y dentro del que, a pesar de lucirse individualmente al punto de ser uno de los máximos artilleros de la historia de la Premier League, no pudo conseguir siquiera un título con Tottenham. Antes de llegar a los Spurs, el delantero debió pasar por Leyton Orient de la League One, y llegado al cuadro londinense atravesó préstamos por equipos del Championship hasta que en 2014 se estableció a fuerza de goles.

El argentino Mauricio Pochettino fue el que optó por un Kane que dio un salto de madurez y desde los 21 años no paró de hacer goles: llegó a los 280 tantos para Tottenham entre 2013 y 2023, siendo Bota de Oro de la Premier en tres ocasiones. Sin embargo los títulos eran un debe cada vez más pesado para unos Spurs que no se caracterizan por festejar seguido. Caídas en la Copa de la Liga en 2015 y 2021, sumado a la gran oportunidad perdida en la final de Champions League ante Liverpool en 2019 (además de la primera final perdida con Inglaterra) terminaron decantando en la marcha del Hurricane a Bayern Múnich en busca de ese ansiado título.

Kane no pudo ganar títulos en sus 10 años en Tottenham.

Para colmo, en su primer año en el club bávaro los logros le siguieron siendo esquivos: una final de Supercopa perdida ante RB Leipzig y el título increíble de Bayer Leverkusen en Bundesliga extendieron la maldición sin títulos de un Kane que recién el 4 de mayo de 2025, a sus 31 años, pudo gritar campeón. La Bundesliga 2024/2025 fue la primera conquista en el palmarés del británico, que sumó luego otras cuatro: el triplete mencionado de la temporada pasada (Bundesliga, Copa y Supercopa de Alemania) y la Supercopa germana en este 2026. Tras una temporada fantástica en lo individual y lo colectivo, el mundo del fútbol le entregó el reconocimiento en el London Palladium.

El discurso de Kane

Ni bien se confirmó su primer Balón de Oro, el artillero subió nuevamente al estrado a agradecer por el galardón: "Ha sido un año increíble. Ha sido la mejor temporada de mi carrera sin duda alguna. No hubiera sucedido sin todos mis compañeros en el Bayern de Múnich e Inglaterra. Todos me han empujado a dar aún más, en los entrenamientos y en los partidos", dijo.

Además, Kane hizo una amplia mención a cada uno de los entrenadores que tuvo en su carrera desde inferiores, destacó especialmente al Tottenham por formarlo en gran parte de su trayectoria y cerró con una reflexión dedicada a los más chicos: “Para mí es un viaje pensando en los niños que sueñan con el triunfo, hay que creer en uno mismo, mi viaje personal no ha sido directo a la cima, espero que pueda inspirar a muchas niñas y niños”, concluyó.