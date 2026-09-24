Harry Kane piensa en el futuro más allá del fútbol. El delantero de Bayern Munich y capitán de Inglaterra sorprendió al revelar que analiza la posibilidad de convertirse en pateador de la NFL una vez que termine su etapa como futbolista de elite. La idea podría combinarse con una eventual llegada a la MLS, aprovechando las diferencias entre los calendarios de ambas competencias.

La posibilidad todavía está lejos de ser concreta, pero el propio Kane reconoció que comenzó a considerarla con mayor seriedad. “Es algo que intentaré analizar con un poco más de seriedad”, explicó. A sus 33 años, el atacante aseguró que todo dependerá de cómo continúe su carrera durante los próximos años y de las motivaciones que tenga cuando llegue el momento de pensar en una nueva experiencia deportiva.

El inglés aclaró que actualmente no mantuvo conversaciones con ninguna franquicia de NFL y que el proyecto no tendría sentido mientras continúe jugando al máximo nivel. “Si la gente sabe que todavía estoy en la cima de mi juego en el fútbol, no sería una conversación que se podría tener”, sostuvo. Sin embargo, imaginó un escenario diferente si finalmente desembarca en Estados Unidos.

En ese sentido, Harry Kane planteó que jugar en la MLS podría facilitar una actividad paralela como pateador. “Quizá, si estoy en la MLS en el futuro o en algún lugar así, podría ser algo que permita conectar las dos cosas, por las temporadas”, señaló. La diferencia entre los calendarios de las ligas sería uno de los factores que le permitirían evaluar seriamente esa posibilidad.

La función de pateador también tiene un atractivo especial para el delantero por su experiencia ejecutando penales. Kane mencionó a Brandon Aubrey, especialista de los Dallas Cowboys, como un ejemplo de futbolista que logró realizar la transición hacia el fútbol americano. “Lanzo penales y hay una presión y una técnica muy parecidas”, afirmó el capitán inglés.

De todos modos, el goleador dejó claro que no subestima las dificultades del desafío. “Si lo hiciera, sería algo que tomaría en serio. Me tomaría entre seis meses y un año para practicar antes”, explicó. También comparó esta posibilidad con su conocida pasión por el golf y reconoció que convertirse en profesional en ese deporte sería todavía más complicado.

Mientras imagina ese futuro, Kane mantiene como prioridad su carrera en el fútbol y avanza en la renovación de su contrato con Bayern Munich. “Estoy bastante cerca” de cerrar el contrato, afirmó. “No faltará mucho para que haya novedades”. El delantero llegó al club alemán desde Tottenham Hotspur y continúa siendo una de sus principales figuras ofensivas.

Además, el capitán de Inglaterra recordó la dolorosa eliminación ante Argentina en el último Mundial. “Sentí que no éramos nosotros como equipo”, declaró. “Cuando uno va contra sus propias convicciones y pierde, la sensación es diez veces peor”. Después de aquella derrota, contó que ni siquiera vio la final: “No vi la final”, relató. “Trataba de ignorar todo lo relacionado con ella”, concluyó.