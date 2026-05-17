El boxeo vivió una escena insólita en Mannheim, Alemania. En una de las peleas preliminares desarrolladas en el SAP Arena, el alemán Viktor Jurk liquidó al colombiano Edwin Castillo en apenas unos segundos con un único golpe y quedó cerca de registrar uno de los nocauts más rápidos de la historia profesional (se tiene que homologar y oficializar el tiempo final). Aunque el desenlace generó polémica y sospechas de que las apuestas deportivas podrían haber influido.

El combate, pautado a ocho rounds, terminó apenas sonó la campana inicial y luego de solo un golpe cuando el alemán conectó una izquierda que impactó entre el rostro y el cuello del colombiano, quien cayó desplomado sobre la lona y ya no tuvo reacción.

Al advertir que Castillo no estaba en condiciones de continuar, el juez decretó el final inmediato de la pelea en una velada que tenía como atractivo principal el cruce entre Karen Chukhadzhian y Paddy Donovan. Luego de recibir atención médica, el colombiano logró reincorporarse y saludó a su rival antes de abandonar el cuadrilátero.

Hasta el momento, ni él ni su equipo realizaron declaraciones públicas, pero en redes el pugilista fue criticado y se sembraron sospechas sobre el desenlace de la pelea. “Cayó sin ser golpeado, esto tiene que haber dejado muchas dudas en la promotora”, fue uno de los mensajes más compartidos en X.

Con esta derrota, el boxeador sudamericano acumuló su tercer traspié consecutivo por la vía rápida. Jurk, por su parte, ostenta un récord de 14 (12 KO) victorias y cero derrotas. En tanto, si el tiempo oficial se confirma entre el segundo cuatro y el diez del primer asalto, la definición podría ingresar entre las más veloces de todos los tiempos en el boxeo profesional.

En las últimas horas, se especuló en el ambiente del deporte de los puños, que la pelea estuvo arreglada. Algo tan común en estos tiempos, donde las apuestas deportivas (legales e ilegales) hacen poner en duda cada acción en varios deportes. El boxeo no está exento. Las dudas quedaron instaladas, y en las próximas horas habrá definiciones en torneo a si el combate es considerado válido, ya que se tiene que homologar y oficializar el tiempo final)