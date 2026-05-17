Los Spurs volverán a jugar una final de Conferencia después de 9 años, tras eliminar a Minnesota 4 a 2 en la serie de playoffs luego del contundente triunfo 139 a 109. De esta manera, desde el lunes comenzarán a definir ante Oklahoma quién será el finalista de la Conferencia Oeste de la NBA.

Un parcial de 20-0 en los primeros cinco minutos del segundo cuarto fue determinante para establecer diferencias. Fue clave la dupla Stephon Castle (32 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias) y De'Aaron Fox (21 puntos y 9 asistencias), quienes combinaron, además, 8-10 en triples.El pibe Victor Wembanyama, responsable en gran parte que el equipo texano llegara hasta acá, convirtió 19 puntos.

En Minnesota hicieron lo que pudieron Anthony Edwards (24 puntos) y Naz Reid (18), y estuvo desaparecido Julius Randle (3 puntos con 1-8 en tiros de campo).

Igualdad en el Este

En la Conferencia del Este, los Pistons reaccionaron y le ganaron a Cleveland 115 a 94, empataron la serie (3-3) y este domingo (desde las 21), como locales, intentarán convertirse en finalistas de Conferencia, donde espera New York Knicks. Los mejores resultaron Cade Cunningham, con 21 puntos (5 de 11 en triples), Jalen Duren (15 puntos y 11 rebotes) y Daniss Jenkins, con 15 puntos. De todos modos, fue muy valioso el aporte de los que llegaron del banco: Paul Reed y Duncan Robinson.