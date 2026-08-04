Paso importante para el Boxeo de la provincia de Neuquén. La Federación provincial y el municipio de Vista Alegre firmaron un convenio de cesión de tierras para la construcción del primer Centro de Alto rendimiento. Una obra de enorme trascendencia deportiva, institucional y social que abrirá nuevas posibilidades de formación, preparación y desarrollo de los deportistas de toda la provincia.

La casa madre del boxeo provincial tiene 52 años, y en la actualidad pudo dar un paso fundamental para el trabajo hacía el futuro. Mediante gestiones del promotor Nacional: Miguel Serraiotto, se logró las tierras que estarán ubicadas en Vista Alegre norte, con dimensiones de 50 x 50. El intendente de la localidad; José Carlos Asaad, dispuso la intervención de las distintas áreas técnicas y administrativas del municipio para comenzar el proceso de evaluación, ubicación y selección definitiva del espacio, que tendrá una dimensión aproximada de 50 por 50 metros.

Secretario de Deportes;Ezequiel Benavídez, Omar Tapia, Miguel Serraioto, y el Intendente José Carlos Asaad

La futura cesión de este predio permitirá proyectar la construcción del primer Complejo de Alto Rendimiento de Boxeo de la Provincia del Neuquén, que quedará para la Federación y las futuras promesas deportivas y dirigentes. EL presidente de la institución, Omar Tapia, resaltó el compromiso y el trabajo del Intendente, “marcan un antes y un después en nuestra historia institucional. Después de 52 años, comenzamos a hacer realidad el sueño de tener un espacio propio para construir el futuro del boxeo neuquino”.

Por su parte, el promotor Miguel Serraioto, quien este fin de semana llevará una velada de boxeo en la localidad, resaltó que el proyecto excede el ámbito estrictamente deportivo y representa una verdadera política pública de inclusión, desarrollo y contención social, remarcando además el permanente acompañamiento de la Secretaría de Deportes de Neuquén, como así también el instituto de Juego de Azar (IJAN) “El compromiso con el deporte ha permitido fortalecer numerosas iniciativas en beneficio de miles de jóvenes neuquinos”.

El pedido formal ya se hizo oficial, se espera que post asamblea de septiembre, dentro de la FNB, se comience a trabajar para iniciar con la construcción, que ya tiene un proyecto listo para ser aprobado.