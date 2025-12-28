El presidente de la Federación Neuquina de Boxeo (FNB), Rubén Omar Tapia, anunció que se postulará en las elecciones del próximo año para presidir la Federación Argentina de Box (FAB).

En reunión de Comisión Directiva de la entidad presidida por el titular de la entidad Luis Arturo Doffi, la Federación Argentina de Boxeo (FAB), dejó plasmada la realización de las elecciones para renovación de autoridades que se haría en el mes de febrero de 2026.

El último encuentro del año de los directivos tuvo clima de tensión y discusiones, en el marco de varias renuncias presentadas al cuerpo directivo en las ultimas semanas. Entre ellas, se conoció la dimisión del vicepresidente Roberto Benítez, del procecretario Ricardo Vivas, del tesorero Alejandro Tanco y del protesorero Jesúan Letizia (quien también había sido desplazado de la Dirección de la Escuela de Boxeo de la FAB). Posteriormente, también presentó su renuncia Gerardo Poggi, que había sido nombrado Tesorero por el Doffi, tras el alejamiento de Tanco. A todo esto, hay que sumar el también anterior alejamiento del secretario Roberto Rilo.

Por lo cual, de los siete principales integrantes del Consejo Directivo, sólo seguirían dos en funciones, el presidente Doffi, y la secretaria de actas Miriam Santos.

El cuestionado Luis Arturo Doffi, actual presidente de la Federación Argentina de Boxeo (FAB)

La tensión de la reunión se debió sobre el destino de unos 150 millones de pesos que la CD no rindió -o al menos no está claro donde están y/ó a que se destinaron-; y a dos Cartas Documento enviadas por Roberto Rilo hace pocos días atrás, donde denuncia que "alguien" con acceso a sus claves bancarias de las Cuentas de la entidad, activó y/o modificó su firma digital, suplantando su identidad sin su consentimiento ni conocimiento.

Y agrego que "por lo cual lo denuncia al presidente de la entidad y al contador de la misma, y deslinda su responsabilidad por las consecuencias que ello acarreare". Vale aclarar que Rilo fu alertado vía correo electrónico por el propio Banco Galicia que alguien había utilizado/modificado su "firma digital" para el acceso al Home Banking de la FAB.

Otro de los puntos tratados, que trajo polémica hacia la actual dirigencia, fue en cuanto a la deficiente realización de varios de los Campeonatos Argentinos Amateurs de este año. Se alzaron voces de cuestionamientos por los alojamientos y comidas que dejaron mucho que desear, y con el pobre nivel de los árbitros y jurados, puntos planteado por el presidente de la FNB, Rubén Omar Tapia, al que acompañaron varias federaciones de otras provincias. La falta de capacitaciones a nivel país para autoridades de boxeo fue otro de los reclamos realizados.

Y finalmente, cuando ya la cosa "no daba para más", pidió la palabra el presidente de la Federación Neuquina de boxeo (FNB), Rubén Omar Tapia, y se despachó con un anuncio que dejó atónitos a varios: manifestó su postulación para presentarse en las elecciones del próximo año para presidir la Federación Argentina de Box (FAB).

Consultado por varios medios, sobre esta postulación, Tapia respondió que "sí, efectivamente, después de participar de la reunión del consejo directivo, he tomado la decisión de presentarme a las elecciones de la Federación Argentina de Boxeo".

Y en relación a las elecciones del próximo año, ya es sabido que el actual presidente Luis Arturo Doffi, se presentaría para revalidar el mandato. Hasta aquí, no hay oficialmente más nombres que tengan pretensiones de presidir la FAB desde el próximo año, pero se rumorea sobre la posibilidad de una candidatura de Roberto Rilo, actual Vicepresidente del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) en América Latina, aunque esto no ha sido confirmado aún por este dirigente.

Data informativa de Ariel Kees y Tierra de Boxeadores Radio