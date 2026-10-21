Se disputará desde el 22 al 25 de octubre en Gualeguaychú, Entre Ríos, el Mundial de Canotaje de Maratón 2026, competencia llega por primera vez a Sudamérica, y que tendrá 3 palistas neuquinos en la principales categorías. El lunes y martes se disputó en masters, y hoy será la ceremonia inaugural.

Más de 800 competidores de todo el mundo se hacen cita en la localidad entrerriana, para lo que será un hecho histórico, para Argentina y Sudamérica. Con un fuerte respaldo de la provincia entrerriana, y la Federación Argentina, el evento tuvo sus dos primeros días con los masters, donde se cumplió de gran forma con los objetivos organizativo. Hoy será el acto de inauguración y desde el jueves inician las competencias en Senior y juveniles.

“Desde la Federación Internacional estaban sorprendidos de que tengamos todo listo en esta altura del evento”, sostuvo Mauricio Caffa, director de la Confederación Argentina de Canotaje en diálogo con Grito Sagrado, agregando además que: “Pensábamos que iba a ser difícil que vinieran muchos europeos, pero nos superaron las expectativas. Yo con 600 estaba contento y terminaron viniendo casi 800, de 38 países”.

Franco Balboa irá por otro histórico podio mundial.

Por otro lado, las crecidas de los ríos no terminaron siendo una complicación para la organización del evento, “Estábamos trabajando en que, si no bajaba, lo íbamos a hacer igual. Esto no se podía suspender por nada. Ya estaba todo en marcha y no se podía suspender. Todos los países tenían sus tickets comprados, toda la logística estaba armada; era imposible suspenderlo” agregó.

De Neuquén dirán presente Franco Balboa, quien correrá en K1 Maratón, y K1 Media Maratón; y la dupla de k2 junior que está compuesta por Bautista Sandoval y Cristian Esparza, quienes disputarán los 22.5 kilómetros.

“Los tres neuquinos que tenemos en el equipo de élite, tenemos muchas expectativas puestas en ellos, porque hace casi un mes que están entrenando acá. Ellos ya son locales” dijo Caffa, agregando además que “Hicieron una preparación muy buena. Hemos venido algún fin de semana a entrenar con ellos y yo los veo muy bien. Franco ya saben lo que es, siempre es aguerrido, sabe correr muy bien y ahora tiene el plus de que es local. Tiene muchas chances de estar adelante. Y, aparte, se lo merece muchísimo”.

En los masters, hubo medallas para la Legión Neuquina de la mano de Roxana Tola y Fabiana Moya en K2 damas (50-54) con un bronce. Valeria Cilleruelo y la viedmense Victoria Sánchez ganaron la categoría K2 damas master B. Además, Cilleruelo se quedó con el bronce en el K1 (40-44).

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