En el marco de la octava fecha del Torneo Federal A 2026, Deportivo Rincón visitará este domingo a partir de las 16 a Huracán Las Heras. El encuentro entre el Globo y el León del Norte Neuquino corresponderá a la Zona 3, y se jugará en el estadio General San Martín del departamento del Gran Mendoza.

Los de Rincón de los Sauces disputarán su cuarto partido como visitante ante los mendocinos, uno de los equipos más populares de la provincia cuyana. El duelo será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, , con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la operación técnica de Jóse Ramón Paredes y el respaldo de todo el equipo Grito Sagrado.

El conjunto que orienta el mendocino de Alvear Pablo Castro viene de ganarle al Atlético Club San Martín de local en el Moisés Elías Gómez por 1 a 0, que le permite mantenerse cerca de la punta. Se encuentra con 8 puntos, con 2 triunfos, 2 empates y dos derrotas. Se encuentra a tres puntos del puntero Cipolletti.

El colombiano Cangá será referencia de ataque en el elenco neuquino

Una legión de lesionados cuenta el plantel en la actualidad, el único retorno será el de Juan Ignacio Achetoni, aunque no lo van arriesgar de titular, ya que estaría para jugar media hora con intensidad, serán bajas nuevamente y no viajaron, Juan Gabriel Albertinazz, Edgardo Díaz, los hermanos Bruno y Nicolás Di Bello, Héctor Rueda, Ariel Axel Paéz, y todavía en recuperación Fernando Riquelme y Gastón Portiño, que está jugando en LiFuNe, lejos de su nivel ideal.

La formación con una duda, que se confirmará minutos antes del comienzo del encuentro sería, Sanchez, Fleitas, Herrera, Estevez y Avila, Carrasco, Valbuena, Miguel, Montes, tres alternativas que maneja el cuerpo técnico, Oyola o Domiguez o Estigarribia para acompañar a Cristían Cangá.

Así llega Huracán

El equipo de calle Olascoaga suma 9 puntos, producto de dos triunfos, tres empates y una derrota. Se ubica quinto en zona de clasificación a dos puntos del líder Cipolletti de Río Negro. En el estadio General San Martín el equipo dirigido por Sergio "Toti" Arias en su estadio buscará lograr su tercera victoria seguida y además viene de dos triunfos seguidos. En su última presentación de local el Globo le ganó 1 a 0 al Atlético San Martín, y viene de ganar como visitante en General Pico 2 a 1 a Costa Brava.

Probables formaciones

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Marcos Sosa, Rodrigo Arciero, Guillermo Coceres y Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Ignacio González y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Jonatan Fleitas, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves; Ezequiel Ávila, Rodrigo Montes, Daniel Carrasco, Facundo Miguel, Cristobál Valbuena, Axel Oyola o Matías Domiguez o Cristián Estigarribia y Cristían Cangá. DT: Pablo Castro.

Estadio: Huracán Las Heras

Árbitro: José Manuel Diaz (Villa Mercedes, San Luis)

Hora de Inicio: 16