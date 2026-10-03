Matías Gallardo atraviesa un gran momento en Instituto de Córdoba y volvió a hablar de su deseo de regresar a River Plate. El mediocampista de 22 años, hijo de Marcelo Gallardo, convirtió un gol en la victoria 4-1 ante Independiente, este viernes 2 de octubre, en el Estadio Libertadores de América, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

«Lógicamente uno siempre sueña estar en River, es un club que significa mucho», reconoció el futbolista, que dejó Núñez en 2023 para buscar continuidad en el exterior. Sin embargo, también aclaró que actualmente está cómodo en Instituto y quiere disfrutar de su presente.

Su crecimiento en el equipo cordobés coincide con una etapa de mayor protagonismo: después de pasar buena parte de 2025 y del primer semestre de 2026 como suplente, se consolidó como una pieza importante del conjunto dirigido por Diego Flores.

Matías Gallardo convirtió un golazo en la goleada de Instituto

El mediocampista fue uno de los protagonistas del triunfo de Instituto frente a Independiente en Avellaneda. Su gol llegó con un remate de zurda desde fuera del área para establecer el 3-1 y darle tranquilidad a la Gloria.

El resultado final fue 4-1, en un encuentro en el que Instituto dominó ampliamente y encontró en Gallardo y Alex Luna a dos de sus jugadores diferenciales.

La victoria prolongó el buen momento del conjunto cordobés en el Torneo Clausura y le permitió sumar tres puntos importantes como visitante.

De River al fútbol de Estados Unidos: la historia de Gallardo

Matías Gallardo pasó por las divisiones inferiores de River Plate y llegó a entrenarse con el plantel profesional, aunque no consiguió oportunidades para consolidarse en Primera.

En 2023, dejó Núñez para incorporarse al Atlanta United B, de Estados Unidos. Permaneció allí durante aproximadamente un año y medio, antes de regresar al fútbol argentino.

A comienzos de 2025, firmó contrato con Instituto de Córdoba. Su debut en la Gloria y en la Primera División argentina se produjo en marzo de ese año, frente a Argentinos Juniors.

Su primer gol con el equipo llegó en febrero de 2026, cuando convirtió el tanto del empate agónico en 2 ante Lanús, por el Torneo Apertura.

El deseo de Matías Gallardo de volver a River

Pese a que su carrera profesional tomó otro rumbo después de dejar River, Matías mantiene un vínculo especial con el club en el que se formó y donde su padre desarrolló buena parte de su trayectoria.

«Siempre voy a estar agradecido a River, fueron muchos los años en los que estuve ahí. Mi viejo estuvo mucho tiempo en el club y tengo muchos recuerdos de River a pesar de haberme ido», expresó.

El volante también explicó que prefiere concentrarse en lo que sucede en el presente. Su intención es aprovechar el buen momento que atraviesa en Instituto, sin dejar de lado el sueño de volver algún día al Millonario.

Por ahora, no anunció negociaciones ni un plan concreto para regresar a Núñez. Su declaración expresa un deseo personal, mientras su carrera continúa en Córdoba.

Cómo se consolidó en Instituto durante 2026

La evolución de Gallardo en Instituto estuvo marcada por una mayor participación dentro del equipo. Después de un período con menos minutos, logró ganarse un lugar entre los titulares y empezó a aportar tanto en la circulación de pelota como en la recuperación y la llegada al área.

Sus actuaciones en el Clausura reforzaron su importancia en el mediocampo. En particular, su desempeño ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, había sido destacado por sus intervenciones con pelota, pases y recuperaciones.

El gol frente a Independiente representa otro paso en esa etapa de crecimiento y le da visibilidad en un contexto en el que su apellido también despierta interés por su relación familiar con Marcelo Gallardo.