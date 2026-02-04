En uno de los partidos que cerró la tercera jornada del Torneo Apertura, la noche de Alta Córdoba trajo el primer gol en Primera de Matías Gallardo, hijo del entrenador de River, que marcó el 2-2 de Instituto ante Lanús. El Chino ingresó en la segunda parte y estableció la paridad a los 93 minutos de juego para evitar la tercera derrota al hilo de La Gloria.

Cuando parecía que Lanús se llevaba su tercera victoria al hilo del Monumental Presidente Perón, apareció el segundo hijo del Muñeco, que ganó por el segundo palo tras un córner y metió un cabezazo al primer poste que venció a Nahuel Losada para transformarse en la igualdad y el primer tanto en el fútbol argentino del mediocampista de 22 años, que llegó a Instituto en enero de 2025, en su octavo partido (sumó apenas 108 minutos entre todos sus encuentros).

"Es un noche muy especial, mi primer gol en primera. Una felicidad enorme. Justo vinieron mi vieja, mi hermanito y mi novia, que están siempre presente. Esto es para ellos. Pude entrar, que no se me venía dando, y después a lo último me quedó otra pero para la derecha. Contento que puede ayudar al equipo, ahora a seguir adelante", expresó Gallardo tras su estreno goleador.

Luego de sumar minutos en la Reserva de River durante 2022, en 2023 decidió abandonar la institución en condición de libre y emigrar a Estados Unidos, donde formó parte del Atlanta United II en la MLS Pro Next, la liga donde juegan los equipos filiales que integran la máxima categoría del fútbol estadounidense. En ese paso sumó 31 encuentros, con 3 goles y una asistencia.