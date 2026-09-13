Una melodía que nació lejos del fútbol terminó llevando a la hinchada de San Lorenzo a una película sobre Oasis. El documental dedicado al reencuentro de los hermanos Gallagher incluye imágenes del Nuevo Gasómetro y muestra cómo una canción de la banda adquirió otra vida en la tribuna. La conexión tiene un nombre conocido por los seguidores del grupo: Wonderwall.

Los simpatizantes azulgranas adaptaron ese clásico y lo convirtieron en uno de sus cánticos populares. Esa transformación motivó la visita de parte del equipo de producción al estadio Pedro Bidegain. Allí, las cámaras registraron el ritual de los hinchas desde adentro, con el sonido de la cancha como parte del material destinado al largometraje.

El vínculo también tiene una explicación frente a cámara. Un hincha de San Lorenzo cuenta cómo surgió la adaptación de Wonderwall, compuesta por Noel Gallagher en 1995. Su intervención permite conocer la historia detrás de una melodía que los seguidores del Ciclón hicieron propia, con una letra y un sentido ligados a su pertenencia futbolística.

Del Nuevo Gasómetro a los recitales de Oasis

Dentro del tramo argentino, las escenas de la tribuna se combinan con imágenes de los dos conciertos que Oasis ofreció con entradas agotadas en el Monumental. El montaje reúne así dos estadios con funciones distintas en el relato: el de River, donde tocó el grupo, y el Pedro Bidegain, donde su música aparece convertida en aliento para un equipo.

La película, titulada Oasis: Don’t Look Back in Anger, está dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace y recorre el regreso de los Gallagher con la gira Live '25. A lo largo de sus 123 minutos, incorpora material de detrás de escena y entrevistas conjuntas de los hermanos. En ese recorrido, el segmento de San Lorenzo aporta una mirada sobre lo que sucede con las canciones fuera de los recitales.

La presencia azulgrana amplía el registro del paso por la Argentina. Además de mostrar al público que fue a escuchar a los músicos en Núñez, la producción se detiene en quienes utilizan una de sus composiciones para acompañar otra pasión. El sonido ambiente del Nuevo Gasómetro permite apreciar esa diferencia: la melodía reconocible pasa a formar parte de una expresión colectiva de la cancha.

Para los espectadores que desconocen esa versión, la secuencia ofrece una forma distinta de encontrarse con Wonderwall. La canción conserva el lazo con sus autores, pero la tribuna le agrega una historia local. Ese recorrido, contado por un hincha y registrado entre los simpatizantes, deja documentado cómo un tema de rock puede incorporarse al repertorio y a la identidad de un club.