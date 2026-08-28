Julieta Jankunas escribió este jueves una nueva página en la historia de Las Leonas. La delantera fue protagonista absoluta de la semifinal del Mundial de hockey sobre césped 2026, donde convirtió el tanto que permitió vencer a Australia y sacar el pasaje a la definición frente a Países Bajos. A los 27 años, ya es una de las jugadoras con mayor experiencia del plantel y acumula 121 goles con la camiseta argentina.

Su vínculo con el hockey comenzó mucho antes de llegar al seleccionado. Nacida en Córdoba el 20 de enero de 1999, primero practicó gimnasia rítmica, aunque finalmente encontró su lugar en el deporte que marcaría su vida. Fue su mamá, también jugadora de hockey, quien la llevó a una cancha cuando tenía apenas cuatro años. “Cuando me pasa algo, me acuerdo de esos momentos, y es como mi motivación”, recordó en una entrevista. A los nueve años pasó al Club Universitario y rápidamente empezó a destacarse.

La aparición de Jankunas en los seleccionados juveniles fue meteórica. Con apenas 15 años fue convocada a Las Leoncitas y tuvo una actuación inolvidable en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014, donde terminó como máxima goleadora con 19 tantos y obtuvo la medalla de bronce. En 2016 volvió a ser protagonista al conquistar el Panamericano Junior y posteriormente el Mundial Junior disputado en Santiago de Chile.

Juli Jankunas del estudio a la gloria

Su llegada a Las Leonas se produjo cuando tenía 17 años. Poco después entendió que para consolidarse en la elite debía cambiar de vida y mudarse desde Córdoba a Buenos Aires. Así fue como se incorporó al Club Ciudad de Buenos Aires, mientras comenzaba a construir una carrera internacional repleta de grandes conquistas.

El palmarés de la cordobesa explica por qué se convirtió en una pieza fundamental del seleccionado. Ganó los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023, consiguió dos medallas plateadas olímpicas en Tokio 2020 y París 2024 y también fue subcampeona del Mundial de 2022. A eso se suman títulos en la FIH Hockey Pro League y la Copa Panamericana, además de haber sido nominada al premio FIH a la Mejor Jugadora Joven de 2019.

Pero el crecimiento de Julieta Jankunas también tuvo capítulos lejos de Argentina. En 2021 decidió mudarse a Europa para jugar en el Victoria Dames de Países Bajos y enfrentarse a una competencia completamente diferente. “Salí de mi zona de confort, creo que los dos años en ningún momento estuve cómoda y tranquila, aprendí y crecí mucho”, contó sobre aquella experiencia. Tras regresar al país, optó por instalarse nuevamente en Córdoba y apoyarse en su familia para continuar con su preparación.

Juli Jankunas del estudio a la gloria

En 2026 tomó otra determinación pensando exclusivamente en Las Leonas: dejó de lado la posibilidad de regresar a Europa y se incorporó a Náutico Hacoaj, en Tigre. “Hoy estar acá es poner prioridad 100% a los objetivos que tengo con Las Leonas”, explicó después de su debut. En su vida personal también ocupa un lugar importante su pareja, el ciclista Facundo Pérez Costa, a quien le dedicó un mensaje en redes: “Mi compañero. Gracias por ser tan incondicional y acompañarme en todas. Te amo”.

Fuera del hockey, Jankunas encontró otra pasión: la psicología. La jugadora cursa la Licenciatura en Psicología en la Universidad de Palermo bajo modalidad virtual, una elección vinculada a su interés por el coaching y el trabajo mental dentro del deporte. “La experiencia online para mí es un golazo”, aseguró. Además, suele remarcar la importancia del bienestar emocional en el alto rendimiento: “Mentalmente es muy importante estar bien y encontrar ese equilibrio para disfrutar”. Ahora, con la camiseta número 28 y el apodo “Janku”, disfruta uno de los momentos más importantes de su carrera: ser la heroína de Las Leonas y estar a un partido de una nueva final mundial.

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