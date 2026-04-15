Darío Herrera será el árbitro del Superclásico entre River y Boca

La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) confirmó la designación del nativo de Andacollo, Darío Herrera como el árbitro del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors que se disputará este domingo, desde las 17, en el Estadio Monumental. En compañía de Juan Pablo Belatti, Pablo González y Juan Pafundi en el terreno de juego, mientras Héctor Paletta y Sebastián Habib lo asistirán en el VAR, el neuquino dirigirá por séptima vez la más importante rivalidad del fútbol argentino.

Para su debut en esta clase de encuentros le tocó el partido de vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2015, el del recordado episodio del gas pimienta. Esa noche se vio obligado a suspender el encuentro en el entretiempo por el ataque a los jugadores visitantes en la manga de La Bombonera.

Aquel partido de vuelta en la cancha de Boca en mayo, después de lo que había sido el triunfo de River Plate por 1 a 0 en el Monumental, fue suspendido por Herrera tras la agresión al plantel riverplatense y debió definirse en las oficinas de Conmebol (finalmente se le dio por ganado el partido al equipo de Marcelo Gallardo).

Por séptima vez el neuquino dirigirá el partido más importante de la Argentina

Tan solo cuatro meses después volvió a tener la oportunidad, en un triunfo Xeneize por 1-0 como visitante con gol de Nicolás Lodeiro. Ese día tuvo otra controversia, optó por no expulsar a un amonestado Leonardo Ponzio pese a una fuerte falta.

Su tercera experiencia llegó el 24 de abril de 2026, en un 0 a 0 sobrio cuyo momento más recordado fue una roja bien sacada a Pablo Pérez por una insólita patada al estómago de Éder Álvarez Balanta con el partido detenido.

Pasaron seis años hasta que el colegiado volvió a tener la oportunidad de impartir justicia entre xeneizes y millonarios. El 20 de abril arbitró el triunfo del cuadro de la Ribera con gol de Sebastián Villa en el Monumental, luego dirigió otra victoria teñida de azul y oro, esta vez con un tanto de Darío Benedetto. En ese mismo compromiso, echó correctamente a Marcos Rojo por una patada a la cabeza de Nicolás De La Cruz.

La última vez que al referí le tocó pitar un Superclásico fue el 7 de mayo de 2023. Ese duelo no solo fue el único triunfo de River con su arbitraje, sino que tuvo una gigantezca polémica por un penal que Herrera vio cometer a Agustín Sández sobre Pablo Solari a un minuto del final, sin intervención del VAR. Sobre el final, también expulsó a tres jugadores por equipo por una batalla campal.

Los números de Darío Herrera en Superclásicos

Victorias de River: 1

Empates: 2

Victorias de Boca: 3

Tarjetas amarillas para River: 17

Tarjetas rojas para River: 3

Penales para River: 1

Tarjetas amarillas para Boca: 25

Tarjetas rojas para Boca: 5

Penales para Boca: 0