La delegación de la provincia de Neuquén cerró su participación en los Juegos Nacionales Evita 2026 que se llevaron a cabo en Mar del Plata, con un total de 21 medallas de oro. Es un significativo avance respecto de la última edición, en la que la provincia había ocupado la penúltima posición.

En el balance general, los seleccionados neuquinos mostraron en esta edición que se consolidaron como referencia nacional en varios deportes y acentuaron el protagonismo en las propuestas urbanas que tuvieron asignado un segmento especial dentro del programa de competencias. Además, mostraron una gran paridad en la cosecha de metales entre el deporte convencional y adaptado (19 podios en cada modalidad).

La comitiva participó en esta edición con 335 deportistas en 34 disciplinas, 30 del deporte convencional y cuatro del deporte adaptado, dando pelea durante los seis días de competencia, incluida la jornada de cierre con el futsal y el pádel que disputaron la final. Aunque no pudieron alcanzar el oro, la presea de plata las posicionó como referencia por primera vez en esta competencia.

En cancha del Club Banco Provincia, el seleccionado femenino de futsal perdió por penales con Tucumán por 3 a 1, luego de empatar al cabo del tiempo reglamentario sin goles. No obstante, el equipo neuquino cumplió e hizo historia porque fue la primera medalla que consigue esta disciplina en el historial de los Juegos Evita. El equipo dirigido por Cecilia Bartoloni lo integraron Sol Araneda, Martina Coliqueo, Nur González, Victoria Gutiérrez, Mahia Llancaqueo, Juana Nunzi, Mia Parra, Aimé Penrroz, Delfina Staicos y Dulce Tula. Mientras que el seleccionado masculino hizo una muy buena ronda preliminar y cayó en la ronda campeonato, pero cerró con un significativo quinto puesto al golear 4 a 2 a Santa Fe.

También el pádel que debutaba en esta edición, marcó un hito al llegar hasta la final en la modalidad mixta, que perdió en instalaciones de Punto Sur, frente a Córdoba, por 6-2 y 6-2. El equipo, dirigido por Claudio Sammaroni, estuvo integrado por Jeremías Deimundo y Delfina Fernández, que afrontó esta final con molestias físicas que le impidieron mostrar su potencial.

Neuquén cerró su participación con un total de 38 medallas: 21 de oro, 11 de plata y 6 de bronce. En el deporte convencional, la provincia sumó 19 medallas, 7 de oro, igual cantidad de plata y 5 de bronce. La misma cantidad logró el deporte adaptado, con 14 preseas doradas, 4 de plata y 1 de bronce.

El certamen, como ocurrió el año pasado, lo ganó Santa Fe, seguida de Córdoba y Mendoza, computando las dos tablas generales del deporte convencional y adaptado.

En esta tabla, restando computar algunos puntos finales, Neuquén quedó en la undécima posición, siendo el segundo mejor equipo de la Patagonia, detrás de Santa Cruz, que lideró el medallero en el deporte adaptado y quedó noveno. Más atrás quedaron Río Negro y Tierra del Fuego. La Pampa no participó.