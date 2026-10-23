Cipolletti ya se instaló en San Fransico, sede cordobesa para la gran final del Torneo Federal A 2026 contra San Martín de Formosa este domingo desde las 15.

Con mucho tiempo de antelación y escapando de la euforia que se vive en Río Negro ante esta gran chance, cuerpo técnico y dirigentes coincidieron en viajar mucho antes de lo habitual.

Además, en el Alto Valle la lluvia no ha dado tregua y el grupo encontró dificultades para hacer fútbol en búsqueda del mejor equipo.

Y en esa tarea, el técnico Fabián Enriquéz mantendrá la incertidumbre alrededor de Víctor Manchefico hasta último momento.

El segundo marcador central entrenó de manera diferenciada desde que volvió de Mar del Plata, pero no está descartado todavía.

Fabián Enriquez, el técnico de Cipolletti que entrenó esta tarde en un gimnasio de la ciudad de San Francisco.

Su ascendencia dentro del equipo es muy importante y será esperado hasta último momento luego de sufrir una molestia en el aductor de la pierna derecha en el Mundialista ante Alvarado.

Si no llega, Yago Piro está listo para completar la zaga con Cristian González.

La ofensiva

En ofensiva, la habilitación de Federico Acevedo tras su expulsión en la ida contra Alvarado en La Visera lo pone en carrera.

Además, ninguno de sus reemplazantes logró afianzarse en la posición de centro delantero y el cipoleño es clave como referente de área.

Acevedo es número puesto junto a Nicolás Peralta y teniendo en cuenta que es un partido único, Leandro Vella continuaría como el tercer integrante de la ofensiva.

Mañana está previsto un nuevo entrenamiento, menos exigente, pero igual de importante de cara a la definición del domingo.

Probable formación de Cipolletti

La probable del Albinegro sería con: Facundo Crespo; Nicolás Trecco, Cristian González, Víctor Manchafico o Yago Piro, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero; Leandro Vella; Nicolás Peralta, Federico Acevedo.