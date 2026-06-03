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Histórica participación del neuquino Mauricio Reginato en el Ironman Brasil

El atleta de Centenario compitió en la exigente carrera en Florianópolis que combinó, 4.000 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 40 kilómetros de pedestrismo

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 02 de junio de 2026 a las 21:26
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El neuquino cumplió el objetivo, largar y llegar en la exigente prueba

El atleta de Centenario, Mauricio Reginato, logró algo histórico para la ciudad al presentarse y finalizar la edición del Ironman Brasil, que se disputó el domingo 31 de mayo en Florianópolis.

La exigente carrera que se disputó en el estado brasileño de Santa Catarina, combinó, 4.000 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 40 kilómetros de pedestrismo

“Era la primera vez que corría esta distancia, siempre me dedique al half Iron man (la mitad) y siempre era un sueño correr un completo, es lo más duro que he corrido. Salió para ser debut una buena carrera, con una natación muy firme unos problemitas mecánicos en la bicicleta, que me hicieron perder unos 10 minutos y en el trote pude dejar lo que quedaba” expresó el atleta zonal a Centenario Digital.

Mauricio Reginato

Contó que en total logró completar la competencia en “10 horas 22 minutos, fue mi tiempo establecido. Más que satisfecho, ya quiero volver para bajar las 10 horas. Contento de ser el primer centenariense que corre un Ironman, Centenario tiene cara vez más deportistas, más cultura de deporte, grupos de runing que están geniales y profesores que trabajan muy bien. Ojalá de a poco la gente se anime al triatlón y cada vez seamos más” contó con emoción.

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