El atleta de Centenario, Mauricio Reginato, logró algo histórico para la ciudad al presentarse y finalizar la edición del Ironman Brasil, que se disputó el domingo 31 de mayo en Florianópolis.

La exigente carrera que se disputó en el estado brasileño de Santa Catarina, combinó, 4.000 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 40 kilómetros de pedestrismo

“Era la primera vez que corría esta distancia, siempre me dedique al half Iron man (la mitad) y siempre era un sueño correr un completo, es lo más duro que he corrido. Salió para ser debut una buena carrera, con una natación muy firme unos problemitas mecánicos en la bicicleta, que me hicieron perder unos 10 minutos y en el trote pude dejar lo que quedaba” expresó el atleta zonal a Centenario Digital.

Mauricio Reginato

Contó que en total logró completar la competencia en “10 horas 22 minutos, fue mi tiempo establecido. Más que satisfecho, ya quiero volver para bajar las 10 horas. Contento de ser el primer centenariense que corre un Ironman, Centenario tiene cara vez más deportistas, más cultura de deporte, grupos de runing que están geniales y profesores que trabajan muy bien. Ojalá de a poco la gente se anime al triatlón y cada vez seamos más” contó con emoción.