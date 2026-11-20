En el marco de la novena fecha del Torneo Apertura de la temporada 2026/2027 de la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet, este viernes a partir de las 21 en el estadio El Nido en la zona riberaña de Neuquén, El Biguá será local de Boca Juniors, en lo que significará el primer partido oficial de las Xeneizes en la capital provincial.

El equipo porteño se ubica segundo en la tabla de posiciones detrás de Independiente de Neuquén, con un registro de 6 partidos ganados y dos perdidos y un porcentaje de victorias del 75%.

El equipo neuquino no atraviesa un bueno momento, en ocho cotejos jugados, apenas ganó uno y perdió los siete restantes -cinco en forma consecutiva-, tiene 9 puntos y una efectividad del 12,5%. Ha perdido a Jourdheuil y Mendoza por el resto de la temporada, y no ha podido reemplazarlas ni en nombres ni en jugo, más allá de la buena imagen que dejo Sofía Wolf, la última incorporación desde que llegó.

En la ida en el Luis Conde, más allá de esa disparidad en las posiciones,, las neuquinas estuvieron cerca de dar el golpe en el duelo entre sí que fue 69 a 59 para las locales.

Además de las dirigidas por uno de los integrantes de la Generación Dorada como es Gabriel Fernández, también se presentará el fin de semana Vélez Sarsfield.

El Biguá volverá a jugar en su cancha el domingo a las 20,30 contra las de Liniers. Luego tendrá descanso hasta el 5 de diciembre cuando visite a Quilmes en Mar del Plata.

Independiente, puntero en la zona, con 6 triunfos en 7 partidos y un 85,7% que le permiten ser el líder absoluto, se enfrentará a Vélez Sarsfield el sábado a la 20.30 y a Boca Juniors el domingo desde las 19.30, ambos encuentros a llevarse a cabo en La Caldera de José Rosa y Perito Moreno en el macrocentro de la capital neuquina.