Cipolletti partió desde la sede del club en micro rumbo a Santiago del Estero, donde el domingo a las 19.30 visitará a Sarmiento en la ciudad de La Banda por las semifinales de la Reválida en el Torneo Federal A.

Esta vez no hubo avión para el plantel rionegrino por una cuestión económica, que también se llenaba de obstáculos en cuanto a la logística.

Para unir los 1600 kilómetros era necesaria una escala en Buenos Aires y la dirigencia convino con el cuerpo técnico para hacer el traslado en el micro de la institución.

Según la hoja de ruta, el viaje demandará unas 24 horas y los jugadores tendrán tiempo de entrenar y descansar las dos noches previas al encuentro que lo puede comenzar a poner de cara a una nueva posibilidad de ir por el ascenso a la Primera Nacional.

Del otro lado del cuadro, Olimpo y Douglas Haig iniciarán el mismo recorrido deportivo en la ciudad de Pergamino.

Los traslados y el tiempo en ruta es otro de los grandes desafíos que plantea esta categoría, más allá que en la previa Cipo sí fue capaz de volar a Salta en dos oportunidades y una vez a Formosa.

Futbolístico

Desde el punto de vista futbolístico, el técnico Fabián Enríquez definirá el equipo titular a horas del pitazo inicial del salteño Gustavo Benites.

Viene de plantear formaciones con cinco defensores, tendencia que se mantendría para estos 90 minutos como visitante.

Cipolletti cuenta con ventaja deportiva, por lo que le alcanza con empatar ambos compromisos para llegar a la final. Sarmiento de La Banda está obligado a ganar al menos una vez.

Los santiagueños vienen de eliminar a Alvarado de Mar del Plata, después de un 1 a 0 en casa y de aguantar al Torito en el Mundialista de La Feliz.