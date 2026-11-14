Los Pumas consiguieron un importante triunfo frente a Italia por 19-14, en condición de visitante, y se recuperaron de la dura derrota sufrida la semana pasada ante Irlanda. El conjunto argentino tuvo que trabajar más de la cuenta para quedarse con el partido, en un encuentro marcado por las imprecisiones y las tarjetas amarillas.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi comenzó el encuentro con dificultades y rápidamente quedó abajo en el marcador. Italia aprovechó una de sus primeras oportunidades y, mediante un try de Monty Ioane y la posterior conversión de Tommaso Allan, se puso 7-0.

Argentina no encontraba fluidez en su juego y sufrió además la tarjeta amarilla de Tomás Albornoz. Sin embargo, sobre el cierre de la primera etapa apareció Bautista Bernasconi, quien apoyó después de una buena acción de line y maul. Albornoz acertó la conversión y estableció el 7-7 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

La reacción argentina llegó en el complemento. Rodrigo Isgró encontró los espacios para apoyar el segundo try de Los Pumas y darle la ventaja al seleccionado nacional. Más tarde, Mateo Carreras amplió la diferencia con otra conquista, mientras que Albornoz sumó la conversión para establecer el 19-7.

Cuando parecía que Argentina tenía el encuentro controlado, Italia reaccionó y aprovechó las indisciplinas del conjunto visitante. Un try penal permitió que los locales se acercaran 19-14 y, posteriormente, Los Pumas debieron afrontar un tramo del partido con dos jugadores menos por las tarjetas amarillas a Joel Sclavi y Efraín Elías.

En los minutos finales, el seleccionado argentino resistió los ataques italianos y defendió la diferencia hasta el pitazo final. Así consiguió una victoria tan necesaria como sufrida en territorio europeo.

Con este resultado, Los Pumas consiguieron su décima victoria consecutiva frente a Italia y sumaron un triunfo importante en el Nations Championship, luego de la caída 42-12 ante Irlanda.

El próximo desafío para el equipo de Contepomi será ante Francia, el sábado 21 de noviembre, en París, donde buscará darle continuidad a la recuperación y cerrar la ventana internacional con otra buena presentación.