Los memes trasladaron a las redes la bronca que había generado el show de drones durante la despedida de Lionel Messi. Una imagen publicitaria interrumpió el clima emotivo del homenaje en el Monumental y convirtió ese momento de la celebración en un foco de críticas entre los hinchas.

En las tribunas, el descontento se escuchó de inmediato. Parte de los asistentes respondió con silbidos y cánticos dirigidos a Chiqui Tapia, presidente de la AFA. El reclamo surgió cuando la atención estaba puesta en el espectáculo posterior al partido, una instancia preparada para acompañar el adiós del diez después de la victoria argentina sobre Benín.

La figura que apareció en el cielo fue el logo de “Sancor Seguros”, la empresa que auspiciaba el homenaje. Los dispositivos armaron la identificación de la compañía cuando la expectativa giraba alrededor de Lionel Messi. Esa inclusión comercial fue el centro de la molestia: dentro de una despedida cargada de emoción, el protagonismo visual pasó por un momento a una marca.

El partido había finalizado con un 3-0 de la Selección argentina, y la fiesta continuaba con artistas, invitados especiales y homenajes. Lionel Messi marcó de penal su gol número 126 con la camiseta nacional. El show aéreo estaba integrado a una puesta que contemplaba también luces, fuegos artificiales y otros recursos visuales para la despedida en el estadio de River.

La celebración también incluyó a Soledad Pastorutti, que interpretó Brindis, uno de sus clásicos, sobre el césped del Monumental. La cantante se quedó junto al plantel mientras el capitán les hablaba a los hinchas. Esos momentos de cercanía formaban parte de una jornada que continuaba con música y homenajes después de terminado el encuentro.

Las publicaciones en las redes le dieron otra forma a la protesta. A los silbidos que habían sonado en la cancha les siguieron memes sobre la aparición comercial. El humor se concentró en ese contraste: una noche dedicada al capitán de la Selección tenía, en pleno espectáculo preparado para homenajearlo, el logo del auspiciante como imagen destacada.

Para la marca, esa visibilidad quedó asociada a los silbidos y a las bromas posteriores. El momento publicitario consiguió atención, aunque el tono de la respuesta lo definieron los hinchas con un fuerte repudio. En una fiesta dedicada al capitán, la aparición del auspiciante terminó siendo recordada por la reacción que provocó dentro y fuera del estadio.