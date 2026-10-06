El Monumental cambiará parte de las imágenes que suele mostrar para recibir a Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina. En la previa del amistoso con Benín, un sector de sus pantallas tendrá una programación dedicada al capitán y a los goles que marcaron su recorrido con la camiseta nacional.

La intervención alcanzará las pantallas del anillo interno, utilizadas habitualmente para imágenes del plantel de River. Para esta jornada, allí se proyectará una selección de los tantos más recordados del rosarino con la Albiceleste. El cambio hará que ese espacio del estadio acompañe el homenaje desde el momento en que empiecen a ingresar los espectadores.

Con 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, Lionel Messi ocupa el primer lugar en dos registros de la Selección: presencias y tantos convertidos. Las cifras le dan contexto al archivo que se verá en las pantallas. La trayectoria del capitán ya se extiende por más de dos décadas con la camiseta nacional.

Gabriel Batistuta ocupa el segundo puesto entre los goleadores históricos de Argentina, con 54 tantos. La cuenta deja una diferencia de 71 goles respecto de Messi. El capitán debutó en agosto de 2005 ante Hungría, con una presentación en la que fue expulsado pocos segundos después de entrar a la cancha.

A qué hora comenzará el homenaje a Lionel Messi

Desde las 16:00 de este martes 6 de octubre, cuando está prevista la apertura de puertas del Monumental, se podrá empezar a ver la selección de goles. El amistoso comenzará a las 20, de modo que habrá cuatro horas entre el ingreso inicial y el arranque del juego. La propuesta de las pantallas se integrará a una jornada con homenajes y espectáculos.

Un Poco de Ruido abrirá la programación musical a las 17:30, seguido por Seba Mendoza y Román, el Original. Gaspar Benegas ofrecerá un acústico. Amar Azul tiene su presentación cerca de las 18 y la grilla continuará con Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis. Antes del juego, Fabio Santana interpretará el himno nacional.

El homenaje permitirá que Lionel Messi esté presente en el Monumental antes de salir al campo de juego, a través de las imágenes de sus goles. Cuando empiece el amistoso, el público pasará de repasar su historia en las pantallas a acompañar su última actuación con la camiseta argentina.