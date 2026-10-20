Luego de la gigantesca polémica que representó su intempestiva salida de la convocatoria anterior, Cristiano Ronaldo recibió una sanción de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar sin autorización la concentración de la Selección de Portugal. El castigo fue oficializado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol y llamó la atención por el bajo monto económico en relación con los ingresos millonarios del delantero de Al Nassr.

El episodio ocurrió el 30 de septiembre, en medio de la tensión con el entrenador Jorge Jesús que se originó por una gran molestia de Ronaldo después de quedar en el banco ante Noruega, pese a que, según su versión, el técnico le había anticipado que tendría minutos. Luego de conocer que tampoco sería titular ante Dinamarca, el capitán dejó la concentración sin avisar previamente a los responsables de la Federación.

La resolución aplicó la sanción mínima prevista por el reglamento para este tipo de infracciones. La Federación tuvo en cuenta, entre otros aspectos, que el futbolista reconoció su responsabilidad y pidió disculpas por su conducta, incluso dejando entrever la posibildad de recibir un castigo. Ronaldo había admitido que se equivocó al marcharse sin saludar a los hinchas tras el encuentro ante Noruega.

La suspensión comenzó a computarse el 30 de septiembre, por lo que al momento de ser oficializada Ronaldo ya lleva cumplidos 19 de los 30 días impuestos, por lo que podrá ser seleccionado para los próximos compromisos de Portugal por la UEFA Nations League, ante Dinamarca, el 14 de noviembre, y Gales, el 17. Su presencia dependerá de la convocatoria de Jorge Jesús y de que la relación entre ambos no vuelva a tener asperezas.