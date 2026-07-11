El autódromo Parque Provincia de Neuquén de Centenario será escenario este domingo 12 de julio de las tradicionales Picadas que regresarán en horario diurno al circuito de La Colonia, ya constituido en un clásico del deporte motor de la región.

La actividad comenzará a las 10.30 con la apertura de puertas y desde las 11 se desarrollarán las pruebas libres y competencias de motos y autos.

Las categorías de autos estarán integradas por 11, 10, 9, 8.5, 8 y 7,5 segundos, además de FLTD y Top Libre. En motos competirán las categorías 11, 10, 9, 8 y 7,5 segundos, junto con 2 Válvulas y Top Libre.

Desde la organización recordaron que tanto la venta de entradas anticipadas como la preinscripción para competidores estarán disponibles únicamente hasta este sábado. Las entradas anticipadas tienen un valor de 20.000 pesos para el sector General y 35.000 pesos para el sector VIP. En tanto, quienes adquieran sus entradas el día del acontecimiento deberán abonar 25.000 pesos para el sector General y 40.000 pesos para el sector VIP.